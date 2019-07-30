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Prenses Diana hakkında bomba itiraf! Magazincilerden kaçarken ölen Lady Diana'nın...

Ölümünden sonra da dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri Diana Spencer. Tarzı, Prens Charles ile olan çalkantılı evliliği, Dodi El Fayed ile olan aşkı ve ölümü. Prenses Diana'nın ölümünden yıllar sonra da pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor... 1981 yılında Galler Prensi Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor ile evlenen ve 15 yıl sonra boşanan Lady Diana hakkında yıllar sonra gelen itiraf gündeme bomba gibi düştü.

30.07.2019 09:40 - Son Güncelleme: 30.07.2019 09:47
Prenses Diana hakkında bomba itiraf! Magazincilerden kaçarken ölen Lady Diana'nın...

Prens Charles ve Prenses Diana, 1981'de tüm dünyada canlı yayımlanan görkemli düğünle evlenmiş ve 1996'da boşanmışlardı.

Prenses Diana hakkında bomba itiraf! Magazincilerden kaçarken ölen Lady Diana'nın...

Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında ölmüş, cenazesi de düğünü gibi tüm dünyada canlı yayımlanmıştı.

Prenses Diana hakkında bomba itiraf! Magazincilerden kaçarken ölen Lady Diana'nın...

Prens Charles ve Prenses Diana'nın 29 Temmuz 1981'deki görkemli düğün töreninden önce ikili, BBC sunucusu Angela Rippon'un programına konuk olmuştu.

Prenses Diana hakkında bomba itiraf! Magazincilerden kaçarken ölen Lady Diana'nın...

Bugün 74 yaşında olan sunucu Angela Rippon, röportaja dair itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Prenses Diana hakkında bomba itiraf! Magazincilerden kaçarken ölen Lady Diana'nın...

Rippon, Charles ve Diana röportajı sırasında Galler Prensesi'nin bazı şeyleri saklar bir tavır sergilediğini söyledi.

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