Prenses Diana hakkında bomba itiraf! Magazincilerden kaçarken ölen Lady Diana'nın...
Ölümünden sonra da dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri Diana Spencer. Tarzı, Prens Charles ile olan çalkantılı evliliği, Dodi El Fayed ile olan aşkı ve ölümü. Prenses Diana'nın ölümünden yıllar sonra da pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor... 1981 yılında Galler Prensi Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor ile evlenen ve 15 yıl sonra boşanan Lady Diana hakkında yıllar sonra gelen itiraf gündeme bomba gibi düştü.
30.07.2019 09:40
- Son Güncelleme: 30.07.2019 09:47
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