Madrid'de FEMEN protestosu! Şehir meydanında çırılçıplak soyundular
Neo-faşist İspanyollar, her yıl 20 Kasım tarihinde liderleri Franco'nun ölümünü anmak için yürüyüş yapıyor. Uluslararası haber ajanslarının ilgi gösterdiği yürüyüşte asıl sürpriz ise, çıplak FEMEN üyelerinden geldi. Dünya çapında birçok protestoya imza atan feminist FEMEN üyeleri, çıplak bir şekilde ortaya çıkıp 'Faşizm için gurur ve zafer yok' sloganlarıyla Franco taraftarlarını protesto etti.
25.11.2019 18:07
- Son Güncelleme: 25.11.2019 18:15
İspanya'nın başkenti Madrid'de, hafta sonu Francisco Franco'nun 44. ölüm yıldönümünde diktatörün taraftarları ellerinde bayraklarla sokağa çıktı.
Reuters haber ajansı, Plaza de Oriente meydanında toplanan faşizm taraftarlarının Nazi selamı verirken çekilmiş fotoğraflarını dünyaya servis etti.
Neo-faşist İspanyollar, her yıl 20 Kasım tarihinde liderleri Franco'nun ölümünü anmak için yürüyüş yapıyor. Uluslararası haber ajanslarının ilgi gösterdiği yürüyüşte asıl sürpriz ise, çıplak FEMEN üyelerinden geldi.
Dünya çapında birçok protestoya imza atan feminist FEMEN üyeleri, üstsüz bir şekilde ortaya çıkıp 'Faşizm için gurur ve zafer yok' sloganlarıyla Franco taraftarlarını protesto etti.
FEMEN üyesi kadınların vücutlarında ise 'Yasal faşizm', 'Ulusal utanç' gibi yazılar vardı. Etrafları göstericiler tarafından sarılan FEMEN üyeleri, polis tarafından hızlıca meydandan uzaklaştırıldı.