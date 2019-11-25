Madrid'de FEMEN protestosu! Şehir meydanında çırılçıplak soyundular

Neo-faşist İspanyollar, her yıl 20 Kasım tarihinde liderleri Franco'nun ölümünü anmak için yürüyüş yapıyor. Uluslararası haber ajanslarının ilgi gösterdiği yürüyüşte asıl sürpriz ise, çıplak FEMEN üyelerinden geldi. Dünya çapında birçok protestoya imza atan feminist FEMEN üyeleri, çıplak bir şekilde ortaya çıkıp 'Faşizm için gurur ve zafer yok' sloganlarıyla Franco taraftarlarını protesto etti.

25.11.2019 18:07 - Son Güncelleme: 25.11.2019 18:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





