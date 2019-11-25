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Almanya'da Yeşil Kasa Müzesi'nde tarihi soygun! 1 milyar euroluk tarihi eser çaldılar

Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Dresden kentinde, Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonlarından birisini barındıran Yeşil Kasa (Grünes Gewölbe/Green Vault) Müzesi, sabaha karşı soyuldu. Alman medyasında yer alana haberlere göre elektrik devresini yangın çıkararak etkisiz hale getiren hırsızlar, müzenin küçük penceresinden içeriye girdi. Müzenin tarihi bölümünü hedef alan hırsızlar, 1 milyar Euro değerinde tarihi eseri çalarak kayıplara karıştı.

25.11.2019 23:19 - Son Güncelleme: 25.11.2019 23:19
Almanya'da Yeşil Kasa Müzesi'nde tarihi soygun! 1 milyar euroluk tarihi eser çaldılar

Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Dresden kentinde, Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonlarından birisini barındıran Yeşil Kasa (Grünes Gewölbe/Green Vault) Müzesi, soyuldu.

Almanya'da Yeşil Kasa Müzesi'nde tarihi soygun! 1 milyar euroluk tarihi eser çaldılar

Alman medyasında yer alana haberlere göre elektrik devresini yangın çıkararak etkisiz hale getiren hırsızlar, müzenin küçük penceresinden içeriye girdi.

Almanya'da Yeşil Kasa Müzesi'nde tarihi soygun! 1 milyar euroluk tarihi eser çaldılar

Müzenin tarihi bölümünü hedef alan hırsızlar, 1 milyar Euro değerinde tarihi eseri çalarak kayıplara karıştı. Saksonya Eyalet Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın inceleme altında olduğunu ve hırsızların arandığını bildirdi.

Almanya'da Yeşil Kasa Müzesi'nde tarihi soygun! 1 milyar euroluk tarihi eser çaldılar

Müzedeki eserlerin 1694-1733 yılları arasında Saksonya Elektörlüğü yapan 'Güçlü August' döneminde toplandığı belirtilirken, hangi eserlerin çalındığı konusunda bilgi verilmedi.

Polis sözcüsü Thomas Geithner, sabah saat 09.30'da yaklaşık 1 milyar euro değerinde tarihi eser çalındığını söyledi.

Almanya'da Yeşil Kasa Müzesi'nde tarihi soygun! 1 milyar euroluk tarihi eser çaldılar

Hırsızların mücevher ve değerli görünen her şeyi aldıkları kaydedilirken, vazo ve büyük boyuttaki tüm eşyalara ise dokunulmadığı kaydedildi.

Emniyetin adeta ablukaya aldığı 'Yeşil Kubbe'nin civarında kuş uçurtmuyor ve incelemeler sürüyor.

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