Almanya'da Yeşil Kasa Müzesi'nde tarihi soygun! 1 milyar euroluk tarihi eser çaldılar

Hırsızların mücevher ve değerli görünen her şeyi aldıkları kaydedilirken, vazo ve büyük boyuttaki tüm eşyalara ise dokunulmadığı kaydedildi.

Emniyetin adeta ablukaya aldığı 'Yeşil Kubbe'nin civarında kuş uçurtmuyor ve incelemeler sürüyor.