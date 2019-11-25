Almanya'da Yeşil Kasa Müzesi'nde tarihi soygun! 1 milyar euroluk tarihi eser çaldılar
Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Dresden kentinde, Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonlarından birisini barındıran Yeşil Kasa (Grünes Gewölbe/Green Vault) Müzesi, sabaha karşı soyuldu. Alman medyasında yer alana haberlere göre elektrik devresini yangın çıkararak etkisiz hale getiren hırsızlar, müzenin küçük penceresinden içeriye girdi. Müzenin tarihi bölümünü hedef alan hırsızlar, 1 milyar Euro değerinde tarihi eseri çalarak kayıplara karıştı.
25.11.2019 23:19
- Son Güncelleme: 25.11.2019 23:19
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