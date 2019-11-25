GaleriDünya

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürmüştü! İlk kez açıklandı

Cesedi bir ormanda bulunan 22 yaşındaki genç kadının katil zanlısı hakkında mahkeme kararını açıkladı. Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürülen kadının katilinin kimliği ilk kez açıklanırken, cani adam cinayetten suçlu bulundu.

25.11.2019 16:20 - Son Güncelleme: 25.11.2019 16:20
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürmüştü! İlk kez açıklandı

Sırt çantasıyla uçağa atlayıp tek başına dünyayı gezmek isteyen 22 yaşındaki Grace Millane'nin cesedi, bir ormanda toprağın altına gömülü halde bulunmuştu. Doğum gününde ortadan kaybolan genç kadının cinayeti davasında yeni deliller mahkemeye sunuldu.

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürmüştü! İlk kez açıklandı

Yeni Zelanda'nın Auckland kentine gelerek bir pansiyona yerleşen Grace, internet üzerinden bağlanılan bir uygulama vasıtasıyla bir adamla tanışarak randevulaşmıştı.

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürmüştü! İlk kez açıklandı

22 yaşındaki genç kadın, Cumartesi gecesine kadar ailesi ve arkadaşlarıyla mesajlaşmış, sevdiklerinin kendisi için endişelenmemesi için onları haberdar etmişti.

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürmüştü! İlk kez açıklandı

2 Aralık Pazar günü ise, genç kızın doğum günüydü. Ancak doğum gününde onu tebrik etmek isteyen kimse, Millane'ye ulaşamamıştı.

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürmüştü! İlk kez açıklandı

Kayıp ilanı verilen genç kızı aramaya başlayan polis, son görüntüsüne ulaşmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İşte Google aramasında ilk çıkan kare! Dünya Türkiye'yi Google'daki bu fotoğrafla tanıyor
İşte Google aramasında ilk çıkan kare! Dünya Türkiye'yi Google'daki bu fotoğrafla tanıyor