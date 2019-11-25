Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürmüştü! İlk kez açıklandı
Cesedi bir ormanda bulunan 22 yaşındaki genç kadının katil zanlısı hakkında mahkeme kararını açıkladı. Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürülen kadının katilinin kimliği ilk kez açıklanırken, cani adam cinayetten suçlu bulundu.
25.11.2019 16:20
- Son Güncelleme: 25.11.2019 16:20
Sırt çantasıyla uçağa atlayıp tek başına dünyayı gezmek isteyen 22 yaşındaki Grace Millane'nin cesedi, bir ormanda toprağın altına gömülü halde bulunmuştu. Doğum gününde ortadan kaybolan genç kadının cinayeti davasında yeni deliller mahkemeye sunuldu.
Yeni Zelanda'nın Auckland kentine gelerek bir pansiyona yerleşen Grace, internet üzerinden bağlanılan bir uygulama vasıtasıyla bir adamla tanışarak randevulaşmıştı.
22 yaşındaki genç kadın, Cumartesi gecesine kadar ailesi ve arkadaşlarıyla mesajlaşmış, sevdiklerinin kendisi için endişelenmemesi için onları haberdar etmişti.
2 Aralık Pazar günü ise, genç kızın doğum günüydü. Ancak doğum gününde onu tebrik etmek isteyen kimse, Millane'ye ulaşamamıştı.
Kayıp ilanı verilen genç kızı aramaya başlayan polis, son görüntüsüne ulaşmıştı.