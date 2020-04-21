Çinli bir türlü uslanmıyor! Bambu faresini yayında pişirip, yediler
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının sıfır noktası Çin uslanmıyor. Pekin yönetimi dünyayı etkisi altına alan salgından önce Çinliler'in en sık tükettiği ve 'besleyici' olduğuna inanılan bambu farelerinin tüketimini yasakladığı belirtildi. Ancak Çinliler bu yasaktan önce bu sıçanların nasıl yeneceğine dair videolar çekti. Coronavirüse neden olan hayvanlardan biri olan görülen bambu faresi için çekilen bu görüntüler olay yarattı.
21.04.2020 09:45
- Son Güncelleme: 21.04.2020 09:45
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