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Çinli bir türlü uslanmıyor! Bambu faresini yayında pişirip, yediler

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının sıfır noktası Çin uslanmıyor. Pekin yönetimi dünyayı etkisi altına alan salgından önce Çinliler'in en sık tükettiği ve 'besleyici' olduğuna inanılan bambu farelerinin tüketimini yasakladığı belirtildi. Ancak Çinliler bu yasaktan önce bu sıçanların nasıl yeneceğine dair videolar çekti. Coronavirüse neden olan hayvanlardan biri olan görülen bambu faresi için çekilen bu görüntüler olay yarattı.

21.04.2020 09:45 - Son Güncelleme: 21.04.2020 09:45
Çinli bir türlü uslanmıyor! Bambu faresini yayında pişirip, yediler

Birçok insan için, fareler evde istenmeyen misafirler olmaktan öteye gitmez. Ancak corona virüsün doğduğu yer olan ve özellikle son aylarda sıra dışı beslenme alışkanlıklarıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Çin'de yemek masasında bir ziyafet olabilirler.

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Çinli bir türlü uslanmıyor! Bambu faresini yayında pişirip, yediler

Olası bir corona virüs taşıyıcısı olan bambu sıçanları, yüzyıllardır ülkede aranan bir besin kaynağı olmayı sürdürüyor ve 'yüksek besin değeri' nedeniyle övülüyor.

Çinli bir türlü uslanmıyor! Bambu faresini yayında pişirip, yediler

On binlerce çiftçi onları yetiştirdi, şefler onları farklı yönemlerle pişirdi ve dünyayı dize getiren corona virüs pandemisi ticareti durdurana kadar 'bambu faresi yemek için 100 neden' gibi listeler üretildi.

Çinli bir türlü uslanmıyor! Bambu faresini yayında pişirip, yediler

Çin bambu sıçanları yabaşka bir deyişle 'zhu shu', cüsseli ve tombul figürleri ve şişman yanaklarıyla bilinir. Bambudan beslenen vahşi bir kemirgen türü olan bu dev sıçanlar, beş kilograma kadar ağırlığa sahip olabilir ve 45 santimetre uzunluğa kadar büyüyebilir.

Çinli bir türlü uslanmıyor! Bambu faresini yayında pişirip, yediler

Bambu sıçanları, ülkede yeni bir yemek değil. Bu hayvanları yemenin, M.Ö. 1046-256 yılları arasında varlığını sürdüren Zhou Hanedanlığı'nda bir 'gelenek' olduğu söylenir.

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