Çinli bir türlü uslanmıyor! Bambu faresini yayında pişirip, yediler

Çin bambu sıçanları yabaşka bir deyişle 'zhu shu', cüsseli ve tombul figürleri ve şişman yanaklarıyla bilinir. Bambudan beslenen vahşi bir kemirgen türü olan bu dev sıçanlar, beş kilograma kadar ağırlığa sahip olabilir ve 45 santimetre uzunluğa kadar büyüyebilir.