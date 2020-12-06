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Lübnan ve Noel ağacı?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Sassine Meydanı'na yerleştirilen Noel ağacı, düzenlenen kutlamayla aydınlatıldı. Lübnan'daki hükümet yeni tip koronavirüs kapsamında aldığı sıkı tedbirleri 30 Kasım'dan itibaren hafifletme kararı almıştı.

AA
06.12.2020 22:23 - Son Güncelleme: 06.12.2020 22:32
Lübnan ve Noel ağacı?

Öte yandan geçici hükümetin Sağlık Bakanı Hamed Hasan, 30 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, Noel gerekçesiyle bugünden itibaren alınan koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletileceğini duyurdu.

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Lübnan ve Noel ağacı?

Buna göre ülkede uygulanan akşam 17.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma yasağı gece 23.00 ile sabah 05.00 olarak yeniden düzenlendi.

Lübnan ve Noel ağacı?

Ticari kuruluşlar sabah 05.00'ten 22.00'ye dek açık kalabilecek. Gece kulüpleri ve eğlence merkezleri kapalı kalmaya devam ederken lokanta ve restoranların yüzde 50 kapasiteyle açılmasına izin verilecek.

Lübnan ve Noel ağacı?

Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, pazartesi sabahından itibaren öğrencilerin hem okula gidecekleri hem de internet üzerinden eğitim alacakları karma bir sisteme geçileceğini duyurdu.

Lübnan ve Noel ağacı?

Lübnan, 14 Kasım'da Kovid-19'la mücadele kapsamında sert karantina önlemleri almıştı.

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