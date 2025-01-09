Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un Los Angeles'taki “kıyamet gibi” yangından sorumlu olduğunu söyledi ve kararlarını eleştirdi.

Trump Truth Social hesabında şunları yazdı:

Vali Gavin Newscum, kendisine sunulan ve Kuzey'deki aşırı yağmur ve kar erimesinden kaynaklanan milyonlarca galon suyun, şu anda neredeyse kıyamet gibi yanan bölgeler de dahil olmak üzere Kaliforniya'nın birçok bölgesine her gün akmasına izin verecek olan su restorasyon deklarasyonunu imzalamayı reddetti.

Koku balığı denen aslında değersiz bir balığı daha az su vererek korumak istedi (işe yaramadı!) ama Kaliforniya halkını umursamadı.

Şimdi, nihai bedel ödeniyor. Bu beceriksiz validen güzel, temiz, tatlı suyun KALİFORNİYA'YA AKMASINA izin vermesini talep edeceğim!

“Bunun suçlusu o. Her şeyin ötesinde, artık yangın söndürme uçakları için değil, yangın muslukları için su var. Gerçek bir felaket!”