Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü

ABD'nin Kalifornia eyaletinin Los Angeles kentinde dün başlayan orman yangınları bölgeyi yakıp yıkmaya devam ediyor.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Los Angeles tarihinin en yıkıcı orman yangını olarak adlandırılan, evleri ve iş yerlerini tahrip eden yangında beş kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un Los Angeles'taki “kıyamet gibi” yangından sorumlu olduğunu söyledi ve kararlarını eleştirdi.
Trump Truth Social hesabında şunları yazdı:
Vali Gavin Newscum, kendisine sunulan ve Kuzey'deki aşırı yağmur ve kar erimesinden kaynaklanan milyonlarca galon suyun, şu anda neredeyse kıyamet gibi yanan bölgeler de dahil olmak üzere Kaliforniya'nın birçok bölgesine her gün akmasına izin verecek olan su restorasyon deklarasyonunu imzalamayı reddetti.
Koku balığı denen aslında değersiz bir balığı daha az su vererek korumak istedi (işe yaramadı!) ama Kaliforniya halkını umursamadı.
Şimdi, nihai bedel ödeniyor. Bu beceriksiz validen güzel, temiz, tatlı suyun KALİFORNİYA'YA AKMASINA izin vermesini talep edeceğim!
“Bunun suçlusu o. Her şeyin ötesinde, artık yangın söndürme uçakları için değil, yangın muslukları için su var. Gerçek bir felaket!”
Pazartesi günü başlayan yangınlardan bu yana Los Angeles'ın dört bölgesinde 20 bin dönümden fazla alan yandı.
Los Angeles bölgesindeki kuvvetli rüzgarlar, itfaiyecilerin yangını söndürme çalışmalarını aksattı. Yangının kontrol altına alınma oranı şu anda yüzde 0.
Palisades Yangını ve Eaton Yangını'nın kökenleri henüz bilinmiyor ve araştırılıyor
İtfaiye şefi Chad Augustine, ölümcül Eaton yangınlarının son saatlerinde, insanların yanan binalardan çıkarıldığını ve yapıların saatte 70 mil hızla yıkıldığını söyledi.
Şu ana kadar 200 ila 500 arasında hasar gören veya yıkılan yapı var
Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley'e göre, çarşamba gecesi Runyon Kanyonu yakınlarındaki Hollywood Tepesi'nde bir yangın daha çıktı.
Pasedena Belediye Başkanı Victor Gordo, henüz kontrol altına alınamayan ve 10 bin 600 dönümden fazla alanı yok eden ölümcül yangınları "muazzam bir trajedi" olarak nitelendirdi.
Sert rüzgarlar ve kurak koşullar, Palisades, Eaton, Hurst ve Woodley yangınları olmak üzere dört büyük yangının Los Angeles County'deki birçok şehir ve mahalleye yayılmasına neden oldu.
Gordo, Eaton yangınıyla ilgili olarak zorunlu tahliye altında 100.000 kişinin bulunduğunu ve yaklaşık 100.000 kişiye de tahliye uyarısı yapıldığını söyledi.