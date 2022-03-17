Vav TV İzle
Haberler Dünya Bombardıman sürüyor! Harkiv'de pazar yerle bir edildi

Bombardıman sürüyor! Harkiv'de pazar yerle bir edildi

Rusya-Ukrayna savaşı 22. gününde devam ediyor. Ukrayna Acil Durum Ekipleri (DSNS), Harkiv'de bombaların isabet aldığı bir pazardaki dükkanların tamamen yandığını belirterek 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

17.03.2022 11:35 - Son Güncelleme: 17.03.2022 11:35
Bombardıman sürüyor! Harkiv’de pazar yerle bir edildi

Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, bombaların isabet ettiği yaklaşık 3 bin 600 metre karelik pazardaki dükkanlar yanarak tamamen harap oldu. Yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bombardıman sürüyor! Harkiv’de pazar yerle bir edildi

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırıda 16 katlı bir binaya roket isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Bombardıman sürüyor! Harkiv’de pazar yerle bir edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 22. güne girildi. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yine sivilleri hedef aldı.

Bombardıman sürüyor! Harkiv’de pazar yerle bir edildi

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre saldırılarda 16 katlı bir binaya roket isabet etti.

Bombardıman sürüyor! Harkiv’de pazar yerle bir edildi

En az 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. 30 kişi ise binadan tahliye edildi.

SON DAKİKA