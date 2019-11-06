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Lindsay Lohan ve Suudi Arabistan Prensi Selman aşk mı yaşıyor? O iddialara ilk yanıt

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ın babası Michael Lohan ikilinin "platonik ve saygılı" bir ilişkisi olduğunu söyledi.

06.11.2019 17:21 - Son Güncelleme: 06.11.2019 17:38
Lindsay Lohan ve Suudi Arabistan Prensi Selma aşk mı yaşıyor? O iddialara ilk yanıt

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan ile aşk yaşadığı iddialarına Lohan'ın babasından açıklama geldi.

Lindsay Lohan ve Suudi Arabistan Prensi Selma aşk mı yaşıyor? O iddialara ilk yanıt

Aktristin babası Michael Lohan, kızının aşk dedikodularıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Onlar sadece arkadaş, Lindsay Orta Doğu'da çok güçlü arkadaşlara sahip. Orta Doğu'da yaptığı çalışmalar dolayısıyla Muhammed bin Selman ile tanıştı. Bölgedeki insanlara, özellikle mültecilere yardım etmek için çalışıyor" dedi.

Lindsay Lohan ve Suudi Arabistan Prensi Selma aşk mı yaşıyor? O iddialara ilk yanıt

"Lindsay'in Suriye'de yaptığı iyi çalışmalar hakkında hiç kimse yazmıyor. Sadece kötü şeyler duymak istiyorlar" ifadelerini kullanan Michael Lohan, "Selman ile 'platonik ve saygılı' bir ilişkisi var. Başka da bir şey yok" diye konuştu.

Lindsay Lohan ve Suudi Arabistan Prensi Selma aşk mı yaşıyor? O iddialara ilk yanıt

Lohan'ın babası Veliaht Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bağlantısı sorulduğunda ise iddiaların doğru olmadığını, kızının kendisini Prens'in yanında güvende hissettiğini söyledi.

Lindsay Lohan ve Suudi Arabistan Prensi Selma aşk mı yaşıyor? O iddialara ilk yanıt

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasında olmakla suçlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Lindsay Lohan arasındaki aşk dedikoduları daha önce de basına yansımıştı.

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