Lindsay Lohan ve Suudi Arabistan Prensi Selman aşk mı yaşıyor? O iddialara ilk yanıt
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ın babası Michael Lohan ikilinin "platonik ve saygılı" bir ilişkisi olduğunu söyledi.
06.11.2019 17:21
- Son Güncelleme: 06.11.2019 17:38
Aktristin babası Michael Lohan, kızının aşk dedikodularıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Onlar sadece arkadaş, Lindsay Orta Doğu'da çok güçlü arkadaşlara sahip. Orta Doğu'da yaptığı çalışmalar dolayısıyla Muhammed bin Selman ile tanıştı. Bölgedeki insanlara, özellikle mültecilere yardım etmek için çalışıyor" dedi.
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