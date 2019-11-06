Lindsay Lohan ve Suudi Arabistan Prensi Selman aşk mı yaşıyor? O iddialara ilk yanıt

"Lindsay'in Suriye'de yaptığı iyi çalışmalar hakkında hiç kimse yazmıyor. Sadece kötü şeyler duymak istiyorlar" ifadelerini kullanan Michael Lohan, "Selman ile 'platonik ve saygılı' bir ilişkisi var. Başka da bir şey yok" diye konuştu.



