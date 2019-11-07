Böyle rezillik görülmedi! Ampute kadını tecavüzle tehdit ettiler hakaretler yağdırdılar!
Yeni Zelanda'da doğup büyüyen 27 yaşındaki Cherie Louise, koltuk değnekleriyle göründüğü bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşınca karşılaştığı tepkiler karşısında şoke oldu. Acımasız troller, genç kadına iğrenç tehditler yağdırdıp bacağıyla dalga geçtiler.
07.11.2019 09:17
- Son Güncelleme: 07.11.2019 09:17
Yeni Zelanda'da doğup büyüyen 27 yaşındaki Cherie Louise, koltuk değnekleriyle göründüğü bir fotoğrafını Twitter hesabından cesurca paylaştı. Ancak genç kadın hiç beklemediği tepkilerle karşılaştı.
Cherie, acımasız trollerin hakaretlerine ve tehditlerine maruz kaldı. Genç kadıni Twitter hesabını takip eden 2 bin 400 kişiye, söz konusu tweet'in altına yaşlarını ve hayatta yapamayacaklarını düşündükleri bir şeyi yapmalarını istedi.
Avustralya'nın Melbourne kentince yaşayan Yeni Zelandalı kadın, oluşturmak istetiği tweet zinciri için ilk adımı kendisi attı. 27 yaşında olduğunu ve bacaklarını çapraz yapamayacağını yazdı.
Cherie de ayna karşısında çekilmiş bir selfie'sini paylaşarak yanı verdi. Fotoğrafta, genç kadının koltuk değnekleri yardımıyla ayakta durduğu ve bir bacağının olmadığı görünüyordu.
Cherie'nin takipçilerinden bir adam, bu durumun kendisini çok güldürdüğünü iddia ederek genç kadına neden bacaklarını çapraz yapamadığını sordu.