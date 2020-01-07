Libya'da her taşın altından Wagner çıkıyor! İşte Wagner ve örgüt sahibi Evgeni Prigozhin hakkında bilinmeyenler
Türkiye'nin son dönemde Rusya'ya yönelik en ciddi eleştirileri yönelttiği konuların başında Libya'daki paralı Rus askerlerinin varlığı geliyor. Başkan Erdoğan, Aralık ayı sonunda Tunus'ta yaptığı açıklamada da Wagner Grubu'nu işaret ederek, "Sormak lazım, Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?" demişti. Rusya'nın Libya'daki askeri faaliyetleriyle ilgili resmi ya da teyit edilmiş fazla bir bilgi bulunmazken, yapılan açıklamalar ve araştırmalar bu ülkedeki paramiliter faaliyetlerinin arkasında güvenlik şirketi Wagner Grubu'nun olduğuna işaret ediyor. Peki Wagner nerelerde faaliyet gösteriyor? Şirketin sahibi Evgeni Prigozhin kim? İşte Wagner ve sahibi Evgeni Prigozhin hakkında az bilinen gerçekler.
Söz konusu güvenlik şirketi Türkiye'nin gündemine Erdoğan'ın bu açıklamasıyla girmiş olmasına karşın, adının duyulmaya başlaması birkaç yıl öncesine dayanıyor ve Rusya'nın Afrika'daki faaliyetlerinin artmasıyla bir paralellik gösteriyor.
Wagner Grubu hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Rus hükümeti de bu şirketle aralarında bir bağ olduğu iddialarına yanıt vermiyor.
Şirketin sahibi Evgeni Prigozhin kim?
Wagner'in arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olarak gösterilen Evgeni Prigozhin'in olduğu iddia ediliyor. Bu iddialar, doğrulanmış değil ancak yapılan araştırmalar sonucunda oluşan genel kanı Wagner'in sahibinin Prigozhin olduğu yönünde.
Sahip olduğu catering şirketiyle Rusya devlet başkanlığının yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşıladığı için "Kremlin'in aşçısı" lakabıyla bilinen Prigozhin, gizemli bir iş adamı. Hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor.
Ancak, Putin'in döneminde aldığı yüksek meblağlı ihalelerle tanınıyor. Catering firmasının yanı sıra restoranı, medya ajansları ve petrol ile madencilik şirketleri var.
Evgeni Prigozhin'in adı, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump lehine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili ABD'de açılan soruşturmaya da karıştı.
Prigozhin, yaydıkları sahte haberlerle manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle müdahale iddialarının odağında yer alan "trol fabrikalarını" kuran isim olarak gösteriliyor. Prigozhin, "trol fabrikaları" nedeniyle 2018'de ABD'de yaptırım listesine de alındı.