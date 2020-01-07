Libya'da her taşın altından Wagner çıkıyor! İşte Wagner ve örgüt sahibi Evgeni Prigozhin hakkında bilinmeyenler

Türkiye'nin son dönemde Rusya'ya yönelik en ciddi eleştirileri yönelttiği konuların başında Libya'daki paralı Rus askerlerinin varlığı geliyor. Başkan Erdoğan, Aralık ayı sonunda Tunus'ta yaptığı açıklamada da Wagner Grubu'nu işaret ederek, "Sormak lazım, Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?" demişti. Rusya'nın Libya'daki askeri faaliyetleriyle ilgili resmi ya da teyit edilmiş fazla bir bilgi bulunmazken, yapılan açıklamalar ve araştırmalar bu ülkedeki paramiliter faaliyetlerinin arkasında güvenlik şirketi Wagner Grubu'nun olduğuna işaret ediyor. Peki Wagner nerelerde faaliyet gösteriyor? Şirketin sahibi Evgeni Prigozhin kim? İşte Wagner ve sahibi Evgeni Prigozhin hakkında az bilinen gerçekler.

07.01.2020 15:22 - Son Güncelleme: 07.01.2020 15:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





