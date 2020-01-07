Dünyanın gözü orada! Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Onlarca ölü ve yaralı var

İZDİHAM YAŞANDI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Bugün defnedilecek olan Süleymani için yine çok yoğun bir kalabalığın erken saatlerden itibaren sokak ve meydanları doldurduğu görüldü. ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin toprağa verileceği Kirman'da düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşandı.