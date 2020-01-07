Dünyanın gözü orada! Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Onlarca ölü ve yaralı var
ABD operasyonuyla Bağdat'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kirman'a getirildi. Cenaze töreninde yüz binlerce insan, sokak ve caddeleri doldurdu. Törende yaşanan izdiham nedeniyle 35 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.
07.01.2020 12:41
- Son Güncelleme: 07.01.2020 12:42
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi'nin tepe yöneticilerinden Ebu Mehdi el Mühendis, 3 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen hava saldırısı sonucu ölmüştü. Süleymani için 4 önemli kentte cenaze törenleri düzenlenirken son olarak naaşı memleketi Kirman'a getirildi.
İZDİHAM YAŞANDI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Bugün defnedilecek olan Süleymani için yine çok yoğun bir kalabalığın erken saatlerden itibaren sokak ve meydanları doldurduğu görüldü. ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin toprağa verileceği Kirman'da düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşandı.
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