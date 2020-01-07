GaleriDünya

Dünyanın gözü orada! Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Onlarca ölü ve yaralı var

ABD operasyonuyla Bağdat'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kirman'a getirildi. Cenaze töreninde yüz binlerce insan, sokak ve caddeleri doldurdu. Törende yaşanan izdiham nedeniyle 35 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

07.01.2020 12:41 - Son Güncelleme: 07.01.2020 12:42
Dünyanın gözü orada! Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Onlarca ölü ve yaralı var

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi'nin tepe yöneticilerinden Ebu Mehdi el Mühendis, 3 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen hava saldırısı sonucu ölmüştü. Süleymani için 4 önemli kentte cenaze törenleri düzenlenirken son olarak naaşı memleketi Kirman'a getirildi.

Dünyanın gözü orada! Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Onlarca ölü ve yaralı var

İZDİHAM YAŞANDI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Bugün defnedilecek olan Süleymani için yine çok yoğun bir kalabalığın erken saatlerden itibaren sokak ve meydanları doldurduğu görüldü. ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin toprağa verileceği Kirman'da düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşandı.

Dünyanın gözü orada! Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Onlarca ölü ve yaralı var

Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.

Dünyanın gözü orada! Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Onlarca ölü ve yaralı var

HAMANEY AĞLADI
İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dün katıldığı törende, Hamaney'in 'sağ kolu' olduğu ifade edilen Süleymani için gözyaşı döktü.

Dünyanın gözü orada! Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Onlarca ölü ve yaralı var

TRUMP'I ÖLDÜRENE ÖDÜL
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de sosyal medya hesabında Süleymani'nin Tahran'daki cenaze töreninden fotoğraflar yayınlayarak, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "Bu kadar insanı hiç bir arada gördün mü?" mesajını paylaştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı General Süleymani'nin ölümünde flaş ABD ajanı detayı! 36 saat boyunca...
General Süleymani'nin ölümünde flaş ABD ajanı detayı! 36 saat boyunca...