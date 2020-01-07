İran köstebek avına başladı! Süleymani'nin öldürülmesi için bilgi sızdıran 'ajan' aranıyor!
İran gizli servisi, ABD'ye İranlı üst düzey general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi için bilgi sızdıran kişi ya da kişileri ele geçirmek için çalışmalara başladı. ABD, İsrail ve bazı müttefik ülkelerin istihbarat kaynakları, olası bir misillemenin nasıl ve nerede olacağına dair bilgi toplamaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Takvim Gazetesi yazarı Ergün Diler, Süleymani'nin Bağdat'a ineceği bilgisini, 7 yıldır yanında çalışan İranlı CIA ajanının sızdırdığını yazmıştı! İşte tarihin gidişatını değiştirecek suikastten çarpıcı detaylar.
Orta Doğu'daki kaynaklara göre, ABD'nin Kasım Süleymani'yi bulmak ve öldürmek için hareketleri hakkında yeterince bilgi sahibi olması İranlıları şaşırttı.
ABD'nin Süleymani'nin hareket bilgisine nasıl ulaştığı tartışılırken The Guardian gazetesi, Süleymani'nin Irak ziyaretinin ABD'ye günler öncesinden sızdırıldığını iddia etti.
Mühendis'in Süleymani ile aynı uçakta olmadığı ancak onu karşılamak için havalimanına gittiği aktarılan açıklamada, istihbarat bilgisinin Iraklı bazı taraflarca ABD'lilere sızdırıldığının tahmin edildiği belirtildi.
Çeşitli iddialara rağmen, Süleyamani'ye yönelik saldırı kesinlikle ABD'nin nereden istihbarat aldığı konusunda ilginç sorular doğuruyor.
'GERÇEK ZAMANLI KONUM BİLGİSİ GEREKİYOR'
Süleymani'nin uçağının Şam'dan Bağdat'a ulaşması bir buçuk saat sürüyor. Katar'dan kalktığı iddia edilen İnsansız hava araçlarının, Bağdat'a ulaşmak için en az üç saat uçması gerekiyor.
Irak medyası bu durumun, Süleymani'nin uçuşu ve yerdeki hareketleri hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlandığı anlamına geldiğini düşünüyor. Bilginin yakın çevresi tarafından da sızdırıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Breaking Defense'e göre, Bazı Orta Doğu kaynakları ABD ve müttefiklerinin diplomatik arka kanalları kullandıklarını söylüyor.
Öte yandan İsrail, İran'ın bazı hassas bölgeleri korumak için adımlar attığına iddia ediyor. Bu adımların asıl amacının İran'ın nükleer programıyla ilgili tesisleri korumak olduğu ileri sürülüyor.