İran köstebek avına başladı! Süleymani'nin öldürülmesi için bilgi sızdıran 'ajan' aranıyor!

İran gizli servisi, ABD'ye İranlı üst düzey general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi için bilgi sızdıran kişi ya da kişileri ele geçirmek için çalışmalara başladı. ABD, İsrail ve bazı müttefik ülkelerin istihbarat kaynakları, olası bir misillemenin nasıl ve nerede olacağına dair bilgi toplamaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Takvim Gazetesi yazarı Ergün Diler, Süleymani'nin Bağdat'a ineceği bilgisini, 7 yıldır yanında çalışan İranlı CIA ajanının sızdırdığını yazmıştı! İşte tarihin gidişatını değiştirecek suikastten çarpıcı detaylar.

07.01.2020 16:41 - Son Güncelleme: 07.01.2020 16:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





