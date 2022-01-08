ABD’de etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti! ’Bomba kasırgasına’ dönüştürebilir

Geçen hafta ABD'nin doğu yakasını etki altına alan yoğun kar yağışı bugünlerde etkisini Batı kesimde de sürdürüyor. Ülkedeki Kar Fırtınası bir çok eyaleti etkilerken, New York'ta etkili olan yağışın hızlı hareket eden bir fırtınaya dönüşmesi ve kar kalınlığının 15 cm'yi bulması bekleniyor.