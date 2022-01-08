ABD'de etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti! 'Bomba kasırgasına' dönüştürebilir
Son dakika haberi... ABD kabusu yaşıyor. Ülkede 2.200 uçuşun iptal edildiği bildirilirken 100 milyon Amerikalıyı etkileyecek fırtına etkşisini göstermeye devam ediyor. Ülkenin kar yağışından etkilenen bölgelerinde faaliyet gösteren Kovid-19 test ve aşı merkezleri de yoğun kar yağışı nedeniyle faaliyet göstermeyeceğini duyurdu. Yağışlar New England kıyılarında güçlenirken, basınçtaki hızlı bir düşüş büyük sağanaklar ve kuvvetli rüzgarları beraberinde getirip durumu bir 'bomba kasırgasına' dönüştürebilir.
08.01.2022 06:43
- Son Güncelleme: 08.01.2022 06:45
Geçen hafta ABD'nin doğu yakasını etki altına alan yoğun kar yağışı bugünlerde etkisini Batı kesimde de sürdürüyor. Ülkedeki Kar Fırtınası bir çok eyaleti etkilerken, New York'ta etkili olan yağışın hızlı hareket eden bir fırtınaya dönüşmesi ve kar kalınlığının 15 cm'yi bulması bekleniyor.
Yağışlar New England kıyılarında güçlenirken, basınçtaki hızlı bir düşüş büyük sağanaklar ve kuvvetli rüzgarları beraberinde getirip durumu bir 'bomba kasırgasına' dönüştürebilir.