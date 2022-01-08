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ABD'de etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti! 'Bomba kasırgasına' dönüştürebilir

Son dakika haberi... ABD kabusu yaşıyor. Ülkede 2.200 uçuşun iptal edildiği bildirilirken 100 milyon Amerikalıyı etkileyecek fırtına etkşisini göstermeye devam ediyor. Ülkenin kar yağışından etkilenen bölgelerinde faaliyet gösteren Kovid-19 test ve aşı merkezleri de yoğun kar yağışı nedeniyle faaliyet göstermeyeceğini duyurdu. Yağışlar New England kıyılarında güçlenirken, basınçtaki hızlı bir düşüş büyük sağanaklar ve kuvvetli rüzgarları beraberinde getirip durumu bir 'bomba kasırgasına' dönüştürebilir.

08.01.2022 06:43 - Son Güncelleme: 08.01.2022 06:45
ABD’de etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti! ’Bomba kasırgasına’ dönüştürebilir

Geçen hafta ABD'nin doğu yakasını etki altına alan yoğun kar yağışı bugünlerde etkisini Batı kesimde de sürdürüyor. Ülkedeki Kar Fırtınası bir çok eyaleti etkilerken, New York'ta etkili olan yağışın hızlı hareket eden bir fırtınaya dönüşmesi ve kar kalınlığının 15 cm'yi bulması bekleniyor.

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ABD’de etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti! ’Bomba kasırgasına’ dönüştürebilir

100 MİLYON AMERİKALIYA UYARI! 2200 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Ülke genelinde 100 milyona kadar Amerikalı, aşırı hava koşulları nedeniyle uyarı altına alındı. Şimdiye kadar 2.200 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

ABD’de etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti! ’Bomba kasırgasına’ dönüştürebilir

OHAL İLAN EDİLDİ, BOMBA KASIRGASINA DÖNÜŞEBİLİR
New Jersey Valisi Phil Murphy, fırtına ilerledikçe artması beklenen kar yağışı nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

ABD’de etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti! ’Bomba kasırgasına’ dönüştürebilir

Yağışlar New England kıyılarında güçlenirken, basınçtaki hızlı bir düşüş büyük sağanaklar ve kuvvetli rüzgarları beraberinde getirip durumu bir 'bomba kasırgasına' dönüştürebilir.

ABD’de etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti! ’Bomba kasırgasına’ dönüştürebilir

TRAFİK CEHENNEMİ YAŞANABİLİR
Richmond, Virginia ve Washington DC arasındaki I-95 koridoru boyunca yoğun kar yağışından birkaç gün sonra, sürücüleri 24 saatten fazla mahsur bıraktı.

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