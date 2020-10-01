Kylie Jenner'ın çağrısı vatandaşı harekete geçirdi! Yüzde 1500 arttı
Dünyaca ünlü 23 yaşındaki yıldız Kylie Jenner, ABD başkanlık seçimleri için harekete geçti. Sosyal medya hesabından takipçilerini 3 Kasım'da gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçiminde oy kullanabilmeleri için seçmen kaydı yaptırmaya davet etmişti. Jenner'ın Instagram hesabından yaptığı çağrı ile Amerikan vatandaşlarının seçmen kaydı başvurusu yüzde 1500 arttı.
01.10.2020 22:33
- Son Güncelleme: 01.10.2020 22:38
Attığı her adımla konuşulan dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner, bu kez ABD başkanlık seçimleri için harekete geçti.
ÇAĞRI YAPTI
23 yaşındaki magazin yıldızı, sosyal medya hesabından takipçilerini 3 Kasım'da gerçekleşecek olan ABD başkanı seçiminde oy kullanabilmeleri için seçmen kaydı yaptırmaya davet etmişti.
Kylie Jenner, paylaşımında "Seçmen kaydı yaptırıyor musunuz?" diyerek sayfasının biyografi bölümündeki linkten kayıt yaptırabileceklerini söylemişti.
Jenner'ın Instagram hesabından yaptığı çağrı ile Amerikan vatandaşlarının seçmen kaydı başvurusu yüzde 1500 arttı.
Magazin yıldızı, Intagram hesabına siteye girişin yoğunluğunu ekleyerek "Oylama bilgilerini yayınladıktan sonra, vot.org sitesine gelen trafikte yüzde 1500 artış oldu. Duyulmamış bir şey. İşte güç" notunu yazdı.