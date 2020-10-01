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Kylie Jenner'ın çağrısı vatandaşı harekete geçirdi! Yüzde 1500 arttı

Dünyaca ünlü 23 yaşındaki yıldız Kylie Jenner, ABD başkanlık seçimleri için harekete geçti. Sosyal medya hesabından takipçilerini 3 Kasım'da gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçiminde oy kullanabilmeleri için seçmen kaydı yaptırmaya davet etmişti. Jenner'ın Instagram hesabından yaptığı çağrı ile Amerikan vatandaşlarının seçmen kaydı başvurusu yüzde 1500 arttı.

01.10.2020 22:33 - Son Güncelleme: 01.10.2020 22:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





