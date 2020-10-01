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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kuveyt Emiri Sabah Ahmed al Sabah böyle gömüldü...

91 yaşında hayata gözlerini yuman Kuveyt Emiri Sabah Ahmed al Sabah dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Şeyh Sabah, petrol zengini ülkeyi 14 yıl yönetmişti. Kuveyt Emiri'nin toprağa verildiği anlar dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

01.10.2020 17:01 - Son Güncelleme: 01.10.2020 17:10
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kuveyt Emiri Sabah Ahmed al Sabah böyle gömüldü...

ABD'de hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah Ahmed al Sabah'ın naaşı, koronavirüs tedbirleri eşliğinde Sulaibikhat Mezarlığı'na gömüldü.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kuveyt Emiri Sabah Ahmed al Sabah böyle gömüldü...

91 yaşında hayatını kaybeden Şeyh, ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kuveyt Emiri Sabah Ahmed al Sabah böyle gömüldü...

Şeyh Sabah tanısı konulamayan bir rahatsızlık nedeniyle geçirdiğin ameliyatın ardından Temmuz ayında tedavi için ABD'ye gitmişti.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kuveyt Emiri Sabah Ahmed al Sabah böyle gömüldü...

Milliyet'te yer alan habere göre saygı duyulan bir diplomat ve arabulucu olan Şeyh Sabah, petrol zengini ülkeyi 14 yıl yönetmişti.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kuveyt Emiri Sabah Ahmed al Sabah böyle gömüldü...

Şeyh Sabah 1990 Irak işgalinde ülkesinin zarar görmesini engelleyen sarsılmaz bir lider olarak ün yapmıştı.

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