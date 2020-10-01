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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kuveyt Emiri Sabah Ahmed al Sabah böyle gömüldü...
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kuveyt Emiri Sabah Ahmed al Sabah böyle gömüldü...
91 yaşında hayata gözlerini yuman Kuveyt Emiri Sabah Ahmed al Sabah dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Şeyh Sabah, petrol zengini ülkeyi 14 yıl yönetmişti. Kuveyt Emiri'nin toprağa verildiği anlar dikkat çeken görüntülere sahne oldu.
01.10.2020 17:01
- Son Güncelleme: 01.10.2020 17:10
ABD'de hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah Ahmed al Sabah'ın naaşı, koronavirüs tedbirleri eşliğinde Sulaibikhat Mezarlığı'na gömüldü.
91 yaşında hayatını kaybeden Şeyh, ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Şeyh Sabah tanısı konulamayan bir rahatsızlık nedeniyle geçirdiğin ameliyatın ardından Temmuz ayında tedavi için ABD'ye gitmişti.
Milliyet'te yer alan habere göre saygı duyulan bir diplomat ve arabulucu olan Şeyh Sabah, petrol zengini ülkeyi 14 yıl yönetmişti.
Şeyh Sabah 1990 Irak işgalinde ülkesinin zarar görmesini engelleyen sarsılmaz bir lider olarak ün yapmıştı.