Avrupa'da koronavirüs hayatı durma noktasına getirdi! Fransa “maksimum alarm” seviyesine geçebilir
Koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede kısıtlamalar yeniden başladı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran bugün yaptığı açıklamada, başkent Paris'te Covid-19 vakalarındaki hızlı artışa dikkat çekerek, vaka sayılarının belli sınırları aştığını ve bu sayıların doğrulanmasını beklediklerini ifade etti. Bakan Veran, sayıların doğrulanması halinde başkentte 5 Ekim'den itibaren "maksimum alarm" seviyesine geçilebileceğini açıkladı.
01.10.2020 23:18
- Son Güncelleme: 01.10.2020 23:23
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