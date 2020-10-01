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Avrupa'da koronavirüs hayatı durma noktasına getirdi! Fransa “maksimum alarm” seviyesine geçebilir

Koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede kısıtlamalar yeniden başladı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran bugün yaptığı açıklamada, başkent Paris'te Covid-19 vakalarındaki hızlı artışa dikkat çekerek, vaka sayılarının belli sınırları aştığını ve bu sayıların doğrulanmasını beklediklerini ifade etti. Bakan Veran, sayıların doğrulanması halinde başkentte 5 Ekim'den itibaren "maksimum alarm" seviyesine geçilebileceğini açıkladı.

01.10.2020 23:18 - Son Güncelleme: 01.10.2020 23:23
Avrupa'da koronavirüs hayatı durma noktasına getirdi! Fransa “maksimum alarm” seviyesine geçebilir

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran bugün yaptığı açıklamada, başkent Paris'te Covid-19 vakalarındaki hızlı artışa dikkat çekerek, 5 Ekim'den itibaren "maksimum alarm" seviyesine geçilebileceğini aktardı.

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Avrupa'da koronavirüs hayatı durma noktasına getirdi! Fransa “maksimum alarm” seviyesine geçebilir

Koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede kısıtlamalar yeniden başladı.

Avrupa'da koronavirüs hayatı durma noktasına getirdi! Fransa “maksimum alarm” seviyesine geçebilir

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran bugün yaptığı açıklamada, başkent Paris'te Covid-19 vakalarındaki hızlı artışa dikkat çekerek, vaka sayılarının belli sınırları aştığını ve bu sayıların doğrulanmasını beklediklerini ifade etti.

Avrupa'da koronavirüs hayatı durma noktasına getirdi! Fransa “maksimum alarm” seviyesine geçebilir

Bakan Veran, sayıların doğrulanması halinde başkentte 5 Ekim'den itibaren "maksimum alarm" seviyesine geçilebileceğini açıkladı.

Avrupa'da koronavirüs hayatı durma noktasına getirdi! Fransa “maksimum alarm” seviyesine geçebilir

Veran, başkent bölgesinde insidans oranı, 65 yaş üstü kişilerde insidans oranı ve yoğun bakım doluluk yüzdesi olan 3 eşiğin aşıldığını aktardı.

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