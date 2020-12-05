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Kuzey Kore'de koronavirüs karantinasını ihlal etti diye kurşuna dizdiler!
Kuzey Kore'de koronavirüs karantinasını ihlal etti diye kurşuna dizdiler!
Salgının başlamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinde bir tane bile Kovid-19 vakası olmadığını iddia ediyor, ancak ülkede kan donduran bu mantık dışı önlemlere devam ediliyor. Kuzey Kore'de bir kişi koronavirüs karantinasını ihlal ettiği için kurşuna dizildi! İşte son dakika haberinin şoke eden detayları...
05.12.2020 14:51
- Son Güncelleme: 05.12.2020 14:51
Tartışmalı lider Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore bir kez daha akıllara durgunluk veren bir vahşet haberiyle gündeme bomba gibi düştü.
Asya medyası, Kuzey Kore'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bir kişinin halka açık bir şekilde kurşuna dizerek infaz edildiğini aktardı.
Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'de kapalı Çin sınırında kaçakçılık yapmakla suçlanan kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle halka açık bir şekilde kurşuna dizilerek infaz edildiği iddia edildi.
Asya medyasında yer alan haberlere göre, ölüm cezasına çarptırılan kişinin 50'li yaşlarında ve Çinli iş ortaklarıyla kapalı olan sınırdan kaçakçılık yaptığı ifade edildi.
SINIR MUHAFIZLARINI DENETLEMEK İÇİN ÖZEL BİRİM KURULDU
Kuzey Kore yönetiminin, sınır muhafızlarını kontrol etmek ve kaçakçılık yapmadıklarından emin olmak için muhafızları denetleyen özel birimler görevlendirdiği belirtildi.