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Kuzey Kore'de koronavirüs karantinasını ihlal etti diye kurşuna dizdiler!

Salgının başlamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinde bir tane bile Kovid-19 vakası olmadığını iddia ediyor, ancak ülkede kan donduran bu mantık dışı önlemlere devam ediliyor. Kuzey Kore'de bir kişi koronavirüs karantinasını ihlal ettiği için kurşuna dizildi! İşte son dakika haberinin şoke eden detayları...

05.12.2020 14:51 - Son Güncelleme: 05.12.2020 14:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





