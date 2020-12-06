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Bu inanılmaz görüntüler dünyada gündem oldu! Ne olduğu anlaşılmadan ortadan kayboldu... Görenler şoke oldu

Bu inanılmaz görüntüler dünyada gündem oldu. Son zamanlarda insanların gelecekten günümüze zamanda yolculuk yaptığına dair yorumlar çokça arttı. ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşanan olay tüm dünyada konuşulmaya başlandı. Güvenlik kameralarına takılan bu görüntü ise sosyal medyada olay oldu. Kameralardaki bu adam az sonra yapacakları ile tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...

06.12.2020 05:34 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





