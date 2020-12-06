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Bu inanılmaz görüntüler dünyada gündem oldu! Ne olduğu anlaşılmadan ortadan kayboldu... Görenler şoke oldu

Bu inanılmaz görüntüler dünyada gündem oldu. Son zamanlarda insanların gelecekten günümüze zamanda yolculuk yaptığına dair yorumlar çokça arttı. ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşanan olay tüm dünyada konuşulmaya başlandı. Güvenlik kameralarına takılan bu görüntü ise sosyal medyada olay oldu. Kameralardaki bu adam az sonra yapacakları ile tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...

06.12.2020 05:34 - Son Güncelleme:
Bu inanılmaz görüntüler dünyada gündem oldu! Ne olduğu anlaşılmadan ortadan kayboldu... Görenler şoke oldu

Bu görüntüde nasıl bir gariplik var diyebilirsiniz? Ama henüz devamını görmediniz. İnternette hızla yayılan bu görüntülerde zaman yolculuğu iddiasındaki bir adamın görüntüleri gündeme damga vurdu. Güvenlik kameralarının görüntülediği adam, az sonra yapacaklarıyla dünyayı şaşkına çevirdi.

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Bu inanılmaz görüntüler dünyada gündem oldu! Ne olduğu anlaşılmadan ortadan kayboldu... Görenler şoke oldu

Güvenlik kamerasında sağa sola yürüyen adam ilk başta hiç dikkat çekmiyor.

Bu inanılmaz görüntüler dünyada gündem oldu! Ne olduğu anlaşılmadan ortadan kayboldu... Görenler şoke oldu

Geleceğe Dönüş filminden de hatırlanacağı üzere filmin baş kahramanları zamaniçinde yolculuk yapabiliyordu.

Bu inanılmaz görüntüler dünyada gündem oldu! Ne olduğu anlaşılmadan ortadan kayboldu... Görenler şoke oldu

Bunun için de sıradan bir araba zaman makinesine çevriliyor ve geçmişe ya da geleceğe gidiliyordu. Ama tüm bunlar elbette bir kurgudan ibaretti.

Bu inanılmaz görüntüler dünyada gündem oldu! Ne olduğu anlaşılmadan ortadan kayboldu... Görenler şoke oldu

Işınlanma ve zaman yolculuğu elbette hep merak edilen bir konu oldu; zaman zaman bunu yapabildiğini iddia edenler sahneye çıktı.

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