Kuzey Kore'de büyük yas! 'Dünyanın kapalı kutusu'nda 11 gün boyunca gülmek yasaklandı
'Dünyanın kapalı kutusu' Kuzey Kore'de yine sıra dışı ve ilginç yasaklarla gündem olmaya devam ediyor. Kuzey Kore'de, 10 yıl önce ölen lider Kim Jong-il'i anma etkinlikleri başladı. Hükümet yetkilileri, halka 11 gün boyunca herhangi bir mutluluk belirtisi göstermemelerini emretti. Ve 11 günlük gülme yasağı geldi. İşte dünyada gündem olan yasak haberi...
17.12.2021 12:49
- Son Güncelleme: 17.12.2021 12:49
Kuzey Kore'den yine ilginç ve şoke edici bir haber geldi. Ülkede eski lider Kim Jong İl'in yası var.
Kim Jong-il'in ölümünden 10 yıl sonra, Kuzey Koreliler, gülmelerine, alkol kullanmalarına hatta markete gitmelerine bile izin verilmeyen 11 günlük yas dönemine girdi.
İsmi açıklanmayan kaynak, Kuzey Korelilerin Kim Jong-il'in ölümünün yıl dönümü olan 17 Aralık'ta market alışverişine gitmesine bile izin verilmediğini de sözlerine ekledi.