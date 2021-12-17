Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne Rusya-Ukrayna gerilimi damga vurdu! "30 yılın en tehlikeli durumu"

AB'nin "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteği" yeniden vurgulanarak, "Ukrayna'ya karşı herhangi bir askeri saldırının, ortaklarla koordineli kısıtlayıcı tedbirler de dahil olmak üzere ağır sonuçları ve maliyeti olur" denildi.