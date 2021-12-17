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Haberler Dünya Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne Rusya-Ukrayna gerilimi damga vurdu! "30 yılın en tehlikeli durumu"

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne Rusya-Ukrayna gerilimi damga vurdu! "30 yılın en tehlikeli durumu"

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi dün Brüksel'de yapıldı. AB Liderler Zirvesi'nin bu yılki son toplantısına, Rusya'ya, Ukrayna gerilimi damgasını vurdu. Sınırda yaşanan durumun son 30 yılın en tehlikeli durumu olduğunu belirten liderler 'Rus sürprizlerine' hazır olduklarını belirterek Moskova'yı bir kez daha uyardı. AB ayrıca Rusya'yı, Almanya, Fransa ve Ukrayna ile diplomatik müzakerelere katılmaya çağırdı.

17.12.2021 11:23 - Son Güncelleme: 17.12.2021 11:26
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne Rusya-Ukrayna gerilimi damga vurdu! 30 yılın en tehlikeli durumu

AB Zirvesi dün Brüksel'de yapıldı. Zirvede öncelikle ele alınan konu, Rusya-Ukrayna krizi oldu.

Zirve bildirisinde, "Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınak yapması ve saldırgan söylemlerinin yol açtığı gerginliği tırmandırmaya son vermesi acil bir ihtiyaçtır" denildi.

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Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne Rusya-Ukrayna gerilimi damga vurdu! 30 yılın en tehlikeli durumu

AB'nin "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteği" yeniden vurgulanarak, "Ukrayna'ya karşı herhangi bir askeri saldırının, ortaklarla koordineli kısıtlayıcı tedbirler de dahil olmak üzere ağır sonuçları ve maliyeti olur" denildi.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne Rusya-Ukrayna gerilimi damga vurdu! 30 yılın en tehlikeli durumu

MÜZAKERE ÇAĞRISI
AB ayrıca Rusya'yı, Almanya, Fransa ve Ukrayna ile diplomatik müzakerelere katılmaya çağırdı.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne Rusya-Ukrayna gerilimi damga vurdu! 30 yılın en tehlikeli durumu

Rusya, son haftalarda Ukrayna sınırına askeri sevkiyatı hızlandırmıştı.. Asker sayısının 100 bine yakın olduğu bildiriliyor. Uydu görüntüleri bölgedeki değişimi ortaya koyuyor.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne Rusya-Ukrayna gerilimi damga vurdu! 30 yılın en tehlikeli durumu

RUS SÜRPRİZLERİNE HAZIRIZ
AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya Başbakanı Janez Jansa, "Endişeliyim, çünkü özellikle Ukrayna'nın Rusya ile sınırındaki askeri yoğunlaşma çok güçlü," dedi. Rusya'nın 2014'te Ukrayna yarımadasını ele geçirmesine atıfta bulunan Jansa "Kırım'ın işgali sırasında karşılaştığımız bu tür sürprizlere hazırız" dedi.

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