Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne Rusya-Ukrayna gerilimi damga vurdu! "30 yılın en tehlikeli durumu"
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi dün Brüksel'de yapıldı. AB Liderler Zirvesi'nin bu yılki son toplantısına, Rusya'ya, Ukrayna gerilimi damgasını vurdu. Sınırda yaşanan durumun son 30 yılın en tehlikeli durumu olduğunu belirten liderler 'Rus sürprizlerine' hazır olduklarını belirterek Moskova'yı bir kez daha uyardı. AB ayrıca Rusya'yı, Almanya, Fransa ve Ukrayna ile diplomatik müzakerelere katılmaya çağırdı.
17.12.2021 11:23
- Son Güncelleme: 17.12.2021 11:26
RUS SÜRPRİZLERİNE HAZIRIZ
AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya Başbakanı Janez Jansa, "Endişeliyim, çünkü özellikle Ukrayna'nın Rusya ile sınırındaki askeri yoğunlaşma çok güçlü," dedi. Rusya'nın 2014'te Ukrayna yarımadasını ele geçirmesine atıfta bulunan Jansa "Kırım'ın işgali sırasında karşılaştığımız bu tür sürprizlere hazırız" dedi.