Kuzey Kore ve ABD arasında kriz yaratacak sözler! Kim Jong-un'un kız kardeşi Biden'ı tehdit etti!
Trump'ın ardından ABD Başkanı seçilen Joe Biden, birden fazla diplomatik kanal üzerinden Şubat ayından beri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ulaşmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Kuzey Kore'nin Biden'ı görmezden geldiği iddiası dünyada en çok konuşulan durumlardan biri olurken Kim Jong-un'un kızkardeşinden ABD'ye yöneltilen tehdit bir kez daha ortalığı karıştıracağa benziyor.
ABD - Kuzey Kore arasında 2021'in ilk krizi patlak verdi. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin birden fazla diplomatik kanal üzerinden Şubat ayından beri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ve Pyongyang yönetimiyle temas kurmaya çalıştığı ancak Kuzey Kore'nin Biden'ı görmezden geldiği iddiası dünya gündemine bomba düştükten sonra, ülkenin gelecekteki lideri olarak görülen ve ağabeyinin gölgesinde dış politika konusunda ilişkilerde oldukça etkili olduğu kulislerde konuşulan 'kız kardeş' Kim Yo-jong'dan zehir zemberek açıklamalar geldi.
Pyongyang yönetimi henüz Biden'ın başkanlığını kabul etmedi.
Kim Yo-jong, resmi Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan açıklamasında "Topraklarımızdan okyanusa doğru barut kokusunu yaymaya uğraşan ABD'deki yeni yönetime bir tavsiye. Gelecek dört yılda huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bir ilk adım olarak bela çıkartmaktan sakınmaları iyi olur" dedi.