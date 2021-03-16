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Kuzey Kore ve ABD arasında kriz yaratacak sözler! Kim Jong-un'un kız kardeşi Biden'ı tehdit etti!

Trump'ın ardından ABD Başkanı seçilen Joe Biden, birden fazla diplomatik kanal üzerinden Şubat ayından beri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ulaşmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Kuzey Kore'nin Biden'ı görmezden geldiği iddiası dünyada en çok konuşulan durumlardan biri olurken Kim Jong-un'un kızkardeşinden ABD'ye yöneltilen tehdit bir kez daha ortalığı karıştıracağa benziyor.

16.03.2021 10:56 - Son Güncelleme: 16.03.2021 10:56
Kuzey Kore ve ABD arasında kriz yaratacak sözler! Kim Jong-un'un kız kardeşi Biden'ı tehdit etti!

ABD - Kuzey Kore arasında 2021'in ilk krizi patlak verdi. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin birden fazla diplomatik kanal üzerinden Şubat ayından beri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ve Pyongyang yönetimiyle temas kurmaya çalıştığı ancak Kuzey Kore'nin Biden'ı görmezden geldiği iddiası dünya gündemine bomba düştükten sonra, ülkenin gelecekteki lideri olarak görülen ve ağabeyinin gölgesinde dış politika konusunda ilişkilerde oldukça etkili olduğu kulislerde konuşulan 'kız kardeş' Kim Yo-jong'dan zehir zemberek açıklamalar geldi.

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Kuzey Kore ve ABD arasında kriz yaratacak sözler! Kim Jong-un'un kız kardeşi Biden'ı tehdit etti!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetimde etkin isimlerden biri olarak görülen kız kardeşi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kore politikasını ortaya koymaya hazırlandığı bir dönemde ABD'ye "bela çıkartmama" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore ve ABD arasında kriz yaratacak sözler! Kim Jong-un'un kız kardeşi Biden'ı tehdit etti!

Kim Yo-jong devlet medyasında yayımlanan açıklamasında, ABD ve Güney Kore'yi ortak askeri tatbikatları nedeniyle eleştirdi.

Kuzey Kore ve ABD arasında kriz yaratacak sözler! Kim Jong-un'un kız kardeşi Biden'ı tehdit etti!

Kim'in açıklamaları, üst düzey ABD'li yetkililerin Seul ziyaretinden bir gün önce yayımlandı.

Amerikan hükümeti, haftalardır Kuzey Kore'yle diplomatik temas kurmaya çalıştıklarını söylemişti.

Kuzey Kore ve ABD arasında kriz yaratacak sözler! Kim Jong-un'un kız kardeşi Biden'ı tehdit etti!

Pyongyang yönetimi henüz Biden'ın başkanlığını kabul etmedi.

Kim Yo-jong, resmi Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan açıklamasında "Topraklarımızdan okyanusa doğru barut kokusunu yaymaya uğraşan ABD'deki yeni yönetime bir tavsiye. Gelecek dört yılda huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bir ilk adım olarak bela çıkartmaktan sakınmaları iyi olur" dedi.