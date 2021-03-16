Yunanistan'ın Türkiye korkusu dışa vurdu! Flaş itiraf: Çok güçlü bir donanma

Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi. Doğu Akdeniz'e ve Ege Denizi'ne aşama aşama hakim olmak için yeni ve modern gemiler inşa etti. Güçleniyorlar. Bu nedenle "AVEROF II – Yunan Filo Fonu" Derneği'ni kurduk, bu nedenle sizleri üye olmaya veya arkadaş olarak bizi takip etmeye ve bu kutsal amaca katkıda bulunmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.