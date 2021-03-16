Avrupa Birliği'nde aşı krizi derinleşiyor! Dağıtımlarda "adaletsizlik" iddiası ortalığı karıştırdı

Oluşumun bazı üyeleri, AB'yi aşıları geç ve yetersiz sayıda sipariş etmekle eleştirirken, yaşanan sıkıntıların ardından Macaristan, Slovakya ve Çekya gibi bazı üye ülkeler, henüz AB'nin onay vermediği Çin ve Rus aşılarına yöneldi.

Bazı Kovid-19 aşılarının doz fiyatlarının diğerlerine kıyasla çok daha ucuz olması, üye ülkeleri bağımsız olarak aşı tedarik etmeye iterken, AB'nin sipariş ettiği aşılar üzerindeki haklarından feragat eden bu ülkelerin alması gerek dozların ise başka ülkelerce satın alındığı ifade ediliyor.