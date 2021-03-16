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Avrupa Birliği'nde aşı krizi derinleşiyor! Dağıtımlarda "adaletsizlik" iddiası ortalığı karıştırdı

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının Avrupa Birliği (AB) içinde dağıtımı konusunda adaletsizlik yapıldığına dair iddialar, bazı üye ülkelerin tepkisine neden oldu. Oluşumun bazı üyeleri, AB'yi aşıları geç ve yetersiz sayıda sipariş etmekle eleştirirken, yaşanan sıkıntıların ardından Macaristan, Slovakya ve Çekya gibi bazı üye ülkeler, henüz AB'nin onay vermediği Çin ve Rus aşılarına yöneldi. Avusturya, Çekya, Bulgaristan, Slovenya ve Letonya'dan liderler, gönderdikleri ortak mektupla AB yetkililerinden aşı dağıtımı konusunda toplantı talep etti.

16.03.2021 11:13 - Son Güncelleme: 16.03.2021 11:15
Avrupa Birliği'nde aşı krizi derinleşiyor! Dağıtımlarda adaletsizlik iddiası ortalığı karıştırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının Avrupa Birliği (AB) içinde dağıtımı konusunda adaletsizlik yapıldığına dair iddialar, bazı üye ülkelerin tepkisine neden oldu.

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Avrupa Birliği'nde aşı krizi derinleşiyor! Dağıtımlarda adaletsizlik iddiası ortalığı karıştırdı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, AB içinde Kovid-19 aşılarının nüfusa göre dağıtılması prensibinin uygulanmadığını ve bu durumun da ülkeler arasında adaletsiz dağıtıma yol açtığını savunmasının ardından Birlik üyesi Avusturya, Çekya, Bulgaristan, Slovenya ve Letonya'dan liderler, gönderdikleri ortak mektupla AB yetkililerinden aşı dağıtımı konusunda toplantı talep etti.

Avrupa Birliği'nde aşı krizi derinleşiyor! Dağıtımlarda adaletsizlik iddiası ortalığı karıştırdı

Oluşumun bazı üyeleri, AB'yi aşıları geç ve yetersiz sayıda sipariş etmekle eleştirirken, yaşanan sıkıntıların ardından Macaristan, Slovakya ve Çekya gibi bazı üye ülkeler, henüz AB'nin onay vermediği Çin ve Rus aşılarına yöneldi.

Bazı Kovid-19 aşılarının doz fiyatlarının diğerlerine kıyasla çok daha ucuz olması, üye ülkeleri bağımsız olarak aşı tedarik etmeye iterken, AB'nin sipariş ettiği aşılar üzerindeki haklarından feragat eden bu ülkelerin alması gerek dozların ise başka ülkelerce satın alındığı ifade ediliyor.

Avrupa Birliği'nde aşı krizi derinleşiyor! Dağıtımlarda adaletsizlik iddiası ortalığı karıştırdı

KURZ'UN "ADALETSİZLİK" AÇIKLAMASI VE 5 ÜYEDEN ORTAK MEKTUP
Avusturya Başbakanı Kurz, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, ocak ayındaki AB Liderler Zirvesi'nde aşının AB içinde eş zamanlı ve ülkelerin nüfusuna göre dağıtılmasının kararlaştırıldığını ancak bazı kaynaklara göre ülkeler arasında aşıya erişim açısından farklılar kaydedildiğini öne sürdü.

Avrupa Birliği'nde aşı krizi derinleşiyor! Dağıtımlarda adaletsizlik iddiası ortalığı karıştırdı

AB içinde ülkelere verilen dağıtım tarihleri incelendiğinde eşitsizliğin görülebileceğini söyleyen Kurz, bu dağıtımın AB'nin nüfus endeksli dağıtım prensibine aykırı olduğunu ve Birliğin siyasi hedefiyle çeliştiğini savundu.