Avrupa Birliği'nde aşı krizi derinleşiyor! Dağıtımlarda "adaletsizlik" iddiası ortalığı karıştırdı
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının Avrupa Birliği (AB) içinde dağıtımı konusunda adaletsizlik yapıldığına dair iddialar, bazı üye ülkelerin tepkisine neden oldu. Oluşumun bazı üyeleri, AB'yi aşıları geç ve yetersiz sayıda sipariş etmekle eleştirirken, yaşanan sıkıntıların ardından Macaristan, Slovakya ve Çekya gibi bazı üye ülkeler, henüz AB'nin onay vermediği Çin ve Rus aşılarına yöneldi. Avusturya, Çekya, Bulgaristan, Slovenya ve Letonya'dan liderler, gönderdikleri ortak mektupla AB yetkililerinden aşı dağıtımı konusunda toplantı talep etti.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, AB içinde Kovid-19 aşılarının nüfusa göre dağıtılması prensibinin uygulanmadığını ve bu durumun da ülkeler arasında adaletsiz dağıtıma yol açtığını savunmasının ardından Birlik üyesi Avusturya, Çekya, Bulgaristan, Slovenya ve Letonya'dan liderler, gönderdikleri ortak mektupla AB yetkililerinden aşı dağıtımı konusunda toplantı talep etti.
Oluşumun bazı üyeleri, AB'yi aşıları geç ve yetersiz sayıda sipariş etmekle eleştirirken, yaşanan sıkıntıların ardından Macaristan, Slovakya ve Çekya gibi bazı üye ülkeler, henüz AB'nin onay vermediği Çin ve Rus aşılarına yöneldi.
Bazı Kovid-19 aşılarının doz fiyatlarının diğerlerine kıyasla çok daha ucuz olması, üye ülkeleri bağımsız olarak aşı tedarik etmeye iterken, AB'nin sipariş ettiği aşılar üzerindeki haklarından feragat eden bu ülkelerin alması gerek dozların ise başka ülkelerce satın alındığı ifade ediliyor.
KURZ'UN "ADALETSİZLİK" AÇIKLAMASI VE 5 ÜYEDEN ORTAK MEKTUP
Avusturya Başbakanı Kurz, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, ocak ayındaki AB Liderler Zirvesi'nde aşının AB içinde eş zamanlı ve ülkelerin nüfusuna göre dağıtılmasının kararlaştırıldığını ancak bazı kaynaklara göre ülkeler arasında aşıya erişim açısından farklılar kaydedildiğini öne sürdü.