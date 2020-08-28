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ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi gecesinin önüne geçen 5 saniye! Melania ve Ivanka Trump...
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi gecesinin önüne geçen 5 saniye! Melania ve Ivanka Trump...
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmesini Beyaz Saray'da yaptığı konuşma ile resmen kabul etti. Trump'ın başkanlığı kabul ettiği esnada, eşi Melania Trump ile kızı Ivanka Trump arasında ilginç bir olay yaşandı ve bu olay kameralardan kaçmadı. Melania ve Ivanka Trump arasında yaşananlar ve sadece 5 saniyeliğine görüntülenen bu anlar Trump'ın tarihi gecesinin önüne geçti.
28.08.2020 11:41
- Son Güncelleme: 28.08.2020 11:53
ABD Başkanı Donald Trump'un seçim çalışmaları devam ederken, Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde, First Lady Melania Trump ile Ivanka Trump'ın arasında soğuk rüzgarlar kameraya yansıdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım 2020'de Başkan adaylığını resmen duyurulması için gerçekleştirilen Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde First Lady Melenia ile İvanka Trump arasında esen soğuk rüzgarlar geceye damga vurdu.
Sahnede konuşma yapan Ivanka Trump, konuşmasını yaptıktan sonra sahneye geldiğinde Melania ile arasında yaşanan kısa süreli gülümseme yerini soğuk bir bakışmaya bıraktı.
ÖNCE GÜLÜMSEDİ, SONRA SURATINI ASTI
Kameraların kayıtta olduğu o anda Ivanka Trump'a gülümseyen Melenia Trump daha sonra yüzünü astı.
Yıldızları bir türlü barışmayanm Melania ile Ivanka arasında yaşanan bu soğukluğun sebebinin Melania'nın eski arkadaşı Stephanie Winston Wolkoff tarafından kaleme alınan "Ivanka'yı Engelleme Operasyonu" adlı kitap olduğu ifade edildi.