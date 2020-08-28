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ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi gecesinin önüne geçen 5 saniye! Melania ve Ivanka Trump...

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmesini Beyaz Saray'da yaptığı konuşma ile resmen kabul etti. Trump'ın başkanlığı kabul ettiği esnada, eşi Melania Trump ile kızı Ivanka Trump arasında ilginç bir olay yaşandı ve bu olay kameralardan kaçmadı. Melania ve Ivanka Trump arasında yaşananlar ve sadece 5 saniyeliğine görüntülenen bu anlar Trump'ın tarihi gecesinin önüne geçti.

28.08.2020 11:41 - Son Güncelleme: 28.08.2020 11:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





