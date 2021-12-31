Dünyada 2022 yılbaşı coşkusu başladı! Yeni yıla ilk Yeni Zelanda ve Avustralya girdi
Dünya birçok doğal afet, siyasi karışıklık ve koronavirüs salgınının gölgesinde geçen 2021 yılını geride bırakıyor. 2021 sonrası yeni umutlarla başlayacak olan 2022 dünyada coşkuyla karşılanırken, yeni yıla ilk giren ülkeler Yeni Zelanda ve Avustralya oldu.
31.12.2021 15:18
- Son Güncelleme: 31.12.2021 15:18
Ada ülkesi Yeni Zelanda coğrafi konumu sebebiyle her zaman olduğu gibi yeni yıla ilk girilen ülke oldu.
Koronavirüs salgının etkisinde yaşanan kutlamalarda havai fişek gösterileri düzenlendi ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak büyük kalabalıklar meydanlarda toplanarak 2022'ye neşe içinde girdi.
Yeni Zelanda, 2022 yılında giren ilk ülkelerden biri olurken, halk bu yıl da Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında havai fişek gösterileriyle yeni yıla "merhaba" dedi.
Yeni Zelanda, Samao, Tongo ve Kiribati Adaları'nın ardından yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu.