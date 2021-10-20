Kuzey Kore denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füzeleri denedi! BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor
Dünyayı alarma geçiren son dakika... Kuzey Kore, 19 Ekim'de denemesini yaptığı füzelerden birinin, "denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze" olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore gündemiyle acil toplanacağını duyurdu.
20.10.2021 08:24
- Son Güncelleme: 20.10.2021 08:31
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) Savunma Bilimleri Akademisine dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore dün yeni tip füze denedi.
ÜÇLÜ GÖRÜŞME
Kyodo ajansına göre Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro, ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore özel temsilcileriyle Washington'da görüştü.