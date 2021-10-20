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Kuzey Kore denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füzeleri denedi! BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

Dünyayı alarma geçiren son dakika... Kuzey Kore, 19 Ekim'de denemesini yaptığı füzelerden birinin, "denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze" olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore gündemiyle acil toplanacağını duyurdu.

20.10.2021 08:24 - Son Güncelleme: 20.10.2021 08:31
Kuzey Kore denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füzeleri denedi! BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) Savunma Bilimleri Akademisine dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore dün yeni tip füze denedi.

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Kuzey Kore denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füzeleri denedi! BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

Füzenin, "kanat hareketliliği ve süzülerek atlama mobilitesi dahil ileri düzey kontrol yönlendirme" teknolojilerine sahip olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füzeleri denedi! BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

KCNA, denemeye ilişkin "Denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze (SLBM) denemesi '8.24 Yongung' gemisinden gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füzeleri denedi! BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

ÜÇLÜ GÖRÜŞME
Kyodo ajansına göre Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro, ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore özel temsilcileriyle Washington'da görüştü.

Kuzey Kore denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füzeleri denedi! BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

ABD'li diplomat Sung Kim ile Güney Koreli diplomat Noh Kyu Duk'in katıldığı görüşmede Funakoşi, Pyongyang'ın nükleer silah programına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

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