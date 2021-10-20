Böylesi zor görülür! Doktorlar 'mümkün değil' dedi yine de vazgeçmedi: 70 yaşında ilk kez anne oldu
Hindistan'da 70 yaşındaki Jivunben Rabari isimli kadın, tüp bebek tedavisinin olumlu sonuçlanması ile ilk çocuğunu kucağına aldı. Rabari'nin doktoru Naresh Bhanushali, yaşlı çiftin bebek sahibi olmak için hastaneye geldiklerinde bunun mümkün olmadığını söylemelerine rağmen vazgeçmediklerini belirtti. Yaşlı çiftin bebekleri ile olan fotoğrafları ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte tıp dünyasının gündemine oturan olayın tüm detayları...
20.10.2021 17:43
- Son Güncelleme: 20.10.2021 18:22
Hindistan'ın Gujurat eyaletinin Kemora köyünde yaşayan ve 45 yıldır evli olan 70 yaşındaki Jivunben Rabari ve eşi 75 yaşındaki Maldhari, uzun yıllar doğal yollarla bebek sahibi olmaya çalıştı.
Doktorlardan aldıkları olumsuz yorumlar sonrasında bebek hayallerinden vazgeçmeyen çift, gördükleri tüp bebek tedavisinden olumlu sonuç aldı.