Vav TV İzle
Haberler Dünya Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Bernard Arnault'yu geride bırakarak "dünyanın en zengini" ünvanını geri aldı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Bernard Arnault'yu geride bırakarak "dünyanın en zengini" ünvanını geri aldı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Bernard Arnault'yu geride bırakarak "dünyanın en zengini" ünvanını geri aldı. Forbes dergisinin dünyanın en zenginlerine yer verdiği listeye göre, Musk'ın net serveti yerel saatle öğlen itibarıyla yüzde 1,75 artarak 240,7 milyar dolara çıktı. İşte yeni liste...

24.07.2023 21:10 - Son Güncelleme: 24.07.2023 21:10
Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, Bernard Arnault’yu geride bırakarak dünyanın en zengini ünvanını geri aldı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, lüks tüketim ürünleri grubu LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'yu geride bırakarak "dünyanın en zengini" ünvanının yeniden sahibi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, Bernard Arnault’yu geride bırakarak dünyanın en zengini ünvanını geri aldı

Forbes dergisinin dünyanın en zenginlerine yer verdiği listeye göre, Musk'ın net serveti yerel saatle öğlen itibarıyla yüzde 1,75 artarak 240,7 milyar dolara çıktı. Değerlemedeki artışta Tesla hisselerinin yüzde 2,5'ten fazla artması etkili oldu.

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, Bernard Arnault’yu geride bırakarak dünyanın en zengini ünvanını geri aldı

Louis Vuitton, Christian Dior ve Tiffany'nin sahibi olan lüks eşya devi LVMH'nin Başkanı Arnault'nun serveti ise yüzde 1'den fazla düşüşle 234,9 milyar dolara geriledi.

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, Bernard Arnault’yu geride bırakarak dünyanın en zengini ünvanını geri aldı

Böylelikle Musk, Arnault'yu geride bırakarak dünyanın en zenginleri listesinde yeniden ilk sıraya yerleşti.

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, Bernard Arnault’yu geride bırakarak dünyanın en zengini ünvanını geri aldı

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı ünvanını bir süre elinde tutan Jeff Bezos ise 151,9 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer aldı.

SON DAKİKA