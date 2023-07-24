Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Bernard Arnault'yu geride bırakarak "dünyanın en zengini" ünvanını geri aldı
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Bernard Arnault'yu geride bırakarak "dünyanın en zengini" ünvanını geri aldı. Forbes dergisinin dünyanın en zenginlerine yer verdiği listeye göre, Musk'ın net serveti yerel saatle öğlen itibarıyla yüzde 1,75 artarak 240,7 milyar dolara çıktı. İşte yeni liste...
24.07.2023 21:10 - Son Güncelleme: 24.07.2023 21:10
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, lüks tüketim ürünleri grubu LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'yu geride bırakarak "dünyanın en zengini" ünvanının yeniden sahibi oldu.