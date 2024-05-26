Küresel çete kıtlık için harekete geçti: Binlerce arı kovanını yaktılar! Mark Zuckerberg, Elon Musk ve Bill Gates milyonlar harcamıştı: Yeraltı sığınaklarının sebebi ortaya çıktı

Küresel çetenin yeni hedefi dünyanın sonu getirecek düzeyde kıtlık. Yeni Zelanda ve Avustralyalı arıcılar binlerce kovan arıyı yakmaya zorlanıyor. Hastalık iddiasıyla arılarını yakmaya zorlanan arıcılar, açıkça tehdit ediliyor. Kıtlığa yol açacak bu hamle multimilyarderlerin sığınak yarışının sebebini de ortaya çıkardı. Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Bill Gates gibi küresel elitler, dünyanın yok olmasına yol açacak gıda savaşı için yeraltı sığınakları için hazırlık yapıyor.
Küresel çete bu kez de dünya çapında kıtlık için harekete geçti. Yeni Zelanda başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde arıcılar, hükümet yetkililerinin çiftliklerini ziyaret ettiğini ve gerekçe sunmaksızın sözde hastalık iddialarıyla arı kolonilerini yok ettiğini bildiriyor.
ELON MUSK, BILL GATES VE MARK ZUCKERBERG HAREKETE GEÇMİŞTİ
Arıların besin zincirindeki rolü göz önüne alındığında, küresel çetenin resmen dünyayı yok etmek için hamle yaptığı da açıkça ortaya çıkıyor.
Öte yandan Mark Zuckerberg, Elon Musk ve Bill Gates gibi multimilyarderlerin yeraltı sığınak yarışının sebebi de gün yüzüne çıktı.