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Fransa'da mutasyon alarmı! 50 kişide görüldü! Koronavirüs bağışıklığı geçici mi ömür boyu mu?

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Milyonlar İngiltere mutasyonundan endişelenirken gelen son dakika haberi şoke etti. Fransa'da İngiltere mutasyonunun yeniden mutasyon geçirdiği ortaya çıktı. Yaklaşık 50 kişide tespit edilen ve Bordeaux varyantı adı verilen yeni tür sonrası test sayıları artırılırken, bölgeye ek olarak 20 bin aşı sevk edildi. Öte yandan en çok merak edilen konulardan biri de koronavirüs bağışıklığı oldu. Koronavirüs bağışıklığı geçici mi ömür boyu mu? sorusunun yanıtı araştırılırken ABD'den konuyla ilgili çarpıcı bir araştırma geldi. İşte detaylar...

27.05.2021 12:58 - Son Güncelleme: 27.05.2021 12:58
Fransa'da mutasyon alarmı! 50 kişide görüldü! Koronavirüs bağışıklığı geçici mi ömür boyu mu?

Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux şehrinde corona virüsün yeni bir varyantı tespit edildi.

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Fransa'da mutasyon alarmı! 50 kişide görüldü! Koronavirüs bağışıklığı geçici mi ömür boyu mu?

İngiliz varyantı olarak bilinen B.1.1.7'nin yeni bir mutasyonu olduğu açıklanan varyant ile ilgili yerel hükümetin sağlık danışmanı Profesör Patrick Dehail, yeni türe Bordeaux varyantı dendiğini söyledi.

Fransa'da mutasyon alarmı! 50 kişide görüldü! Koronavirüs bağışıklığı geçici mi ömür boyu mu?

Yaklaşık 50 kişilik bir grupta tespit edilen varyant ile ilgili merkezi hükümet harekete geçerken bölgeye yaklaşık 20 bin ek corona virüs aşısı sevk edildi.

Fransa'da mutasyon alarmı! 50 kişide görüldü! Koronavirüs bağışıklığı geçici mi ömür boyu mu?

18 YAŞIN ÜZERİNDEKİ HERKESE AŞI SUNULACAK
Ouest France'ın haberinde yeni aşı merkezlerinin de açıldığı Bordeaux şehrinde herhangi bir koşul gerektirmeden 18 yaşın üstündeki herkese aşı sunulacağı bildirilirken bölgesel sağlık otoritesinin (ARS) tıbbi danışmanı Profesör Patrick Dehail, "Gerekli ekstra dozları elde etmek için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz" dedi. İngiliz Guardian gazetesinin haberinde ise yeni varyantın tespit edildiği kişilerin Bacalan bölgesindeki bir okuldaki öğrenciler ve ebeveynleri olduğu belirtildi.

Fransa'da mutasyon alarmı! 50 kişide görüldü! Koronavirüs bağışıklığı geçici mi ömür boyu mu?

MEVCUT AŞILAR VARYANTA KARŞI ETKİLİ
Profesör Dehail, Fransa'da kullanılan Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının şu an için bu varyanta karşı etkili göründüğünün altını çizdi.