Fransa'da mutasyon alarmı! 50 kişide görüldü! Koronavirüs bağışıklığı geçici mi ömür boyu mu?

18 YAŞIN ÜZERİNDEKİ HERKESE AŞI SUNULACAK

Ouest France'ın haberinde yeni aşı merkezlerinin de açıldığı Bordeaux şehrinde herhangi bir koşul gerektirmeden 18 yaşın üstündeki herkese aşı sunulacağı bildirilirken bölgesel sağlık otoritesinin (ARS) tıbbi danışmanı Profesör Patrick Dehail, "Gerekli ekstra dozları elde etmek için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz" dedi. İngiliz Guardian gazetesinin haberinde ise yeni varyantın tespit edildiği kişilerin Bacalan bölgesindeki bir okuldaki öğrenciler ve ebeveynleri olduğu belirtildi.

