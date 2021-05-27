Fransa'da mutasyon alarmı! 50 kişide görüldü! Koronavirüs bağışıklığı geçici mi ömür boyu mu?
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Milyonlar İngiltere mutasyonundan endişelenirken gelen son dakika haberi şoke etti. Fransa'da İngiltere mutasyonunun yeniden mutasyon geçirdiği ortaya çıktı. Yaklaşık 50 kişide tespit edilen ve Bordeaux varyantı adı verilen yeni tür sonrası test sayıları artırılırken, bölgeye ek olarak 20 bin aşı sevk edildi. Öte yandan en çok merak edilen konulardan biri de koronavirüs bağışıklığı oldu. Koronavirüs bağışıklığı geçici mi ömür boyu mu? sorusunun yanıtı araştırılırken ABD'den konuyla ilgili çarpıcı bir araştırma geldi. İşte detaylar...
27.05.2021 12:58
- Son Güncelleme: 27.05.2021 12:58
18 YAŞIN ÜZERİNDEKİ HERKESE AŞI SUNULACAK
Ouest France'ın haberinde yeni aşı merkezlerinin de açıldığı Bordeaux şehrinde herhangi bir koşul gerektirmeden 18 yaşın üstündeki herkese aşı sunulacağı bildirilirken bölgesel sağlık otoritesinin (ARS) tıbbi danışmanı Profesör Patrick Dehail, "Gerekli ekstra dozları elde etmek için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz" dedi. İngiliz Guardian gazetesinin haberinde ise yeni varyantın tespit edildiği kişilerin Bacalan bölgesindeki bir okuldaki öğrenciler ve ebeveynleri olduğu belirtildi.