Vav TV İzle
Haberler Dünya Kriz patladı dünya şok oldu! Taliban Rusya’ya karşı! Binlerce silahlı militan…

Kriz patladı dünya şok oldu! Taliban Rusya’ya karşı! Binlerce silahlı militan…

Afganistan'da 15 Ağustos'ta yönetimi ele geçiren Taliban'ın aldığı kararlar dünyayı şoke ederken ilk büyük uluslararası kriz gerçekleşti. Binlerce silahlı militan sınıra yığılınca Rus medyası örgüte ateş püskürdü.

28.09.2021 10:03 - Son Güncelleme: 28.09.2021 10:03
Kriz patladı dünya şok oldu! Taliban Rusya’ya karşı! Binlerce silahlı militan…

Rusya, Taliban'ın vilayetleri teker teker ele geçirip Kabil'e ilerlediği günlerde Orta Asya'daki müttefikleri Tacikistan ve Özbekistan'la geniş çaplı tatbikatlar düzenledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kriz patladı dünya şok oldu! Taliban Rusya’ya karşı! Binlerce silahlı militan…

ABD ve diğer koalisyon ülkeleri 31 Ağustos tarihinde tahliye operasyonlarını tamamladı, Taliban örgütü hiçbir kadının yer almadığı geçici hükümetini dünyaya ilan etti.

Kriz patladı dünya şok oldu! Taliban Rusya’ya karşı! Binlerce silahlı militan…

Kadınların okula gitmesini yasaklayan, halka açık idamları başlatan ve berberlere sakal kesme yasağı getiren Taliban, ilk krizini kuzey komşusu Tacikistan'la ve dolayısıyla Rusya ile yaşıyor.

Kriz patladı dünya şok oldu! Taliban Rusya’ya karşı! Binlerce silahlı militan…

Duşanbe yönetimi, Taliban saflarında yer alan Tacik militanların sınırı geçip Tacikistan'a sızmayı planladıklarına dair istihbarat aldığını hafta sonu açıkladı.

Kriz patladı dünya şok oldu! Taliban Rusya’ya karşı! Binlerce silahlı militan…

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, Tacikistan'la 1400 kilometreyi aşan bir sınıra sahip olan Afganistan'da Tacik militanların bir araya gelmesi Rusya'yı da alarm durumuna geçirdi.

SON DAKİKA