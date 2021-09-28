Kriz patladı dünya şok oldu! Taliban Rusya’ya karşı! Binlerce silahlı militan…
Afganistan'da 15 Ağustos'ta yönetimi ele geçiren Taliban'ın aldığı kararlar dünyayı şoke ederken ilk büyük uluslararası kriz gerçekleşti. Binlerce silahlı militan sınıra yığılınca Rus medyası örgüte ateş püskürdü.
Rusya, Taliban'ın vilayetleri teker teker ele geçirip Kabil'e ilerlediği günlerde Orta Asya'daki müttefikleri Tacikistan ve Özbekistan'la geniş çaplı tatbikatlar düzenledi.
ABD ve diğer koalisyon ülkeleri 31 Ağustos tarihinde tahliye operasyonlarını tamamladı, Taliban örgütü hiçbir kadının yer almadığı geçici hükümetini dünyaya ilan etti.
Kadınların okula gitmesini yasaklayan, halka açık idamları başlatan ve berberlere sakal kesme yasağı getiren Taliban, ilk krizini kuzey komşusu Tacikistan'la ve dolayısıyla Rusya ile yaşıyor.
Duşanbe yönetimi, Taliban saflarında yer alan Tacik militanların sınırı geçip Tacikistan'a sızmayı planladıklarına dair istihbarat aldığını hafta sonu açıkladı.
Yerel medyaya yansıyan haberlerde, Tacikistan'la 1400 kilometreyi aşan bir sınıra sahip olan Afganistan'da Tacik militanların bir araya gelmesi Rusya'yı da alarm durumuna geçirdi.