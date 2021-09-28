Güney Kore köpek eti yemeyi yasaklıyor! Her yıl 1 milyon adet katlediliyor
Her yıl bir milyon adet köpeğin katledildiği Güney Kore'de devrim niteliğinde bir karar alınıyor. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ülkede köpek eti tüketimini yasaklamayı planladığını açıkladı. Bununla birlikte, Güney Kore nüfusunun büyük bir çoğunluğu hayatı boyunca hiç köpek eti yemedi ve son yıllarda talep oldukça azaldı. Ancak Güney Kore'de her yıl bir milyon kadar köpeğin yemek için katledildiği tahmin ediliyor.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Başbakan Kim Boo-kyum ile yaptığı görüşmede köpek etinin ülkede yasaklanmasını önerdi. Moon, bir yasağın ihtiyatlı bir şekilde değerlendirilmesinin zamanının geldiğini söyledi.
Tanınmış bir köpeksever olan Moon, ülkede terk edilmiş hayvanları korumak için yeni önlemler hakkında bilgilendirilirken bu açıklamayı yaptı.
HAYVANLARA İŞKENCE YASAK AMA ONLARI YEMEK YASAK DEĞİL
Diğer taraftan, ülkede köpeklerin ve kedilerin halihazırda acımasızca öldürülmesini yasaklayan bir yasa zaten var. Ancak tüketimin kendisi yasak değil. Son yıllarda, özellikle hayvanları evcil hayvan olarak tutmak için artan bir trendin ortasında, insanlar köpek eti yemekten vazgeçti. Sonuç olarak, ülkenin en büyük köpek eti pazarlarından üçü kapandı.
NÜFUSUN YÜZDE 84'Ü HİÇ KÖPEK ETİ YEMEDİ
Bununla birlikte, 2020'de Nielsen Humane Society International tarafından yürütülen bir anket, Güney Korelilerin yüzde 84'ünün hiç köpek eti tüketmediğini veya gelecekte tüketmek istemediklerini gösterdi.