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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron fuar ziyaretinde yumurtalı saldırıya uğradı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gittiği her yerde bir tepkiyle karşılaşıyor. Son olarak Macron, Lyon kentinde bir fuar ziyaretinde yumurtalı saldırıya uğradı. Yumurtayı fırlatan kişi eylem sırasında "Yaşasın devrim" ifadesini kullandı. Şüpheli hızlıca güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.

27.09.2021 15:27 - Son Güncelleme: 27.09.2021 15:34
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron fuar ziyaretinde yumurtalı saldırıya uğradı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lyon kentinde bir fuar ziyaretinde yumurtasaldırıya uğradı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron fuar ziyaretinde yumurtalı saldırıya uğradı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Lyon'da otelcilik ve restoran sektörüne yönelik uluslararası fuarı ziyaret eden Macron'a, etrafında korumalar ve fuar katılımcılarının olduğu sırada yumurta fırlatıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron fuar ziyaretinde yumurtalı saldırıya uğradı

Yumurtayı fırlatan kişi eylem sırasında "Yaşasın devrim" ifadesini kullandı. Şüpheli hızlıca güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron fuar ziyaretinde yumurtalı saldırıya uğradı

Saldırı sonrası açıklama yapan Macron, "Bana söyleyeceği bir şey varsa gelsin. Onu daha sonra görmeye gideceğim." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron fuar ziyaretinde yumurtalı saldırıya uğradı

Macron, 8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Kalabalıktan bir kişi bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.

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