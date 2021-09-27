Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron fuar ziyaretinde yumurtalı saldırıya uğradı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gittiği her yerde bir tepkiyle karşılaşıyor. Son olarak Macron, Lyon kentinde bir fuar ziyaretinde yumurtalı saldırıya uğradı. Yumurtayı fırlatan kişi eylem sırasında "Yaşasın devrim" ifadesini kullandı. Şüpheli hızlıca güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.
27.09.2021 15:27
- Son Güncelleme: 27.09.2021 15:34
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lyon kentinde bir fuar ziyaretinde yumurtalı saldırıya uğradı.
Yumurtayı fırlatan kişi eylem sırasında "Yaşasın devrim" ifadesini kullandı. Şüpheli hızlıca güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.
Macron, 8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Kalabalıktan bir kişi bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.