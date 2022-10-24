Kremlin’den Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye müzakerelerdeki tavrı için övgü dolu sözler: Paris ve Berlin dinlemedi ama Ankara farklı

'GÖZ KORKUTMA PLANI'

Ukrayna'daki çatışmaları çok yakından izleyen Savaş Araştırmaları Enstitütüsü (ISW), Rus Savunma Bakanı'nın 'kirli bomba'yı gündeme taşımasını 'yüksek ihtimalle göz korkutma ve NATO'yu bölme planı' olarak yorumluyor. ISW'nin günlük yayımladığı rapora göre, Kremlin'in dolaşıma soktuğu 'korku hikayesi' Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yardımının yavaşlamasını ve NATO içinde bir çatlak yaratmayı hedefliyor.

ISW, ayrıca işgalden aylar önce bile Moskova'nın Kiev'i kitle imha silahlarını ele geçirmeya çalışmakla ve kullanmakla suçladı, elbette yine hiçbir kanıt sunmadan. Kremlin'in propaganda aygıtları, savaşın başlamasıyla temelsiz iddiaları aylarca tekrarladı.