Kremlin'den Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye müzakerelerdeki tavrı için övgü dolu sözler: Paris ve Berlin dinlemedi ama Ankara farklı
Kirli bombayı gündeme getiren Moskova'dan bugün yeni bir açıklama geldi. Dmitry Peskov, Başkan Erdoğan'ın müzakerelerin organize edilmesi hakkındaki çabasına dikkat çekerek "Ankara, Paris ve Berlin'den farklı bir tavır alıyor. Ve arabuluculuk çabalarını devam ettirmeye hazır olduğunu açıkladı" dedi.
Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı emri vermesinin üstünden sekiz ay geçti, dünyayı kökünden değiştiren işgal girişiminde Moskova son olarak 'kirli bomba'yı gündeme getirdi.
Putin'in en yakınındaki isim, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 72 saat içerisinde ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile iki kez telefonda görüştü. Şoygu, hiçbir kanıt sunmadan Ukrayna'nın 'kirli bomba', yani savaşta radyasyon yayan 'nükleer bomba' kullanmış olabileceğini iddia etti. Ukrayna, bu tür bir bombaya sahip olduğunu reddediyor.
Telefon konuşması, 24 Şubat'tan bu yana ABD ve Rusya arasında üst düzey gerçekleşen ender görüşmeler arasına girdi.
Türk ve Fransız mevkidaşlarıyla da telefonda görüşen Sergey Şoygu, Moskova'nın gerilimin kontrolsüz şekilde artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.
'GÖZ KORKUTMA PLANI'
Ukrayna'daki çatışmaları çok yakından izleyen Savaş Araştırmaları Enstitütüsü (ISW), Rus Savunma Bakanı'nın 'kirli bomba'yı gündeme taşımasını 'yüksek ihtimalle göz korkutma ve NATO'yu bölme planı' olarak yorumluyor. ISW'nin günlük yayımladığı rapora göre, Kremlin'in dolaşıma soktuğu 'korku hikayesi' Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yardımının yavaşlamasını ve NATO içinde bir çatlak yaratmayı hedefliyor.
ISW, ayrıca işgalden aylar önce bile Moskova'nın Kiev'i kitle imha silahlarını ele geçirmeya çalışmakla ve kullanmakla suçladı, elbette yine hiçbir kanıt sunmadan. Kremlin'in propaganda aygıtları, savaşın başlamasıyla temelsiz iddiaları aylarca tekrarladı.
Yaz mevsiminin başından itibaren Rusya'yı durduran ve daha sonra karşı taarruza geçen Ukrayna'ya karşı, Putin'in 'stratejik olmayan nükleer silah' düğmesine basıp basmayacağı uzun süredir merak ediliyor. ISW analistleri, söz konusu nükleer silahların Putin'in askeri hedeflerine ulaşmasına izin vermeyeceğini, ne Batılı ülkelerin ne de Ukrayna'nın taviz vermeyeceğini kaydediyor.
BBC Rusça, ISW'nin günlük değerlendirmesinin bugün kısaltıldığını ve normalden daha erken yayımlandığını vurguluyor.
KREMLİN BU SABAH DUYURDU
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bugünkü basın toplantısında Fransa ve Almanya'nın Ukrayna'daki çatışmayı bitirecek arabuluculuk hamlesine katılmaya ilgi göstermediğini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müzakerelerin organize edilmesi yönündeki çabalarını öven Peskov, "Ankara, Paris ve Berlin'den farklı bir tavır alıyor. Ve arabuluculuk çabalarını devam ettirmeye hazır olduğunu açıkladı" deyip ekledi:
"Fransa lideri Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın pozisyonunu dinlemeye veya arabuluculuk girişimlerine dahil olmaya ilgi göstermedi."Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun hafta sonu boyunca Amerikan, Türk, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarını telefonla aradığını hatırlatıyor.