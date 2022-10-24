Komşuda alarm! Bulgaristan’da kuş gribi paniği! 19 bin tavuk itlaf edilecek

Salgın nedeniyle toplamda 2.5 milyon kanatlı hayvanın itlaf edileceği duyurulmuş, şu ana kadar yaklaşık 1.2 milyon hayvanın itlaf edildiği ve salgınla mücadele amacıyla ihtiyati tedbir olarak 1.3 milyon hayvanın daha itlaf edileceği belirtilmişti.