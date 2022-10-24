Komşuda alarm! Bulgaristan'da kuş gribi paniği! 19 bin tavuk itlaf edilecek
Son dakika haberleri… Bulgaristan'ın güneyindeki bir tavuk fabrikasında kuş gribi tespit edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yumurta tavukçuluğunun yapıldığı bir fabrikada kuş gribi nedeniyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği belirtildi.
24.10.2022 17:07 - Son Güncelleme: 24.10.2022 17:07
Bölgede gıda güvenliğinin sağlanmasından sorumlu yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yumurta tavukçuluğunun yapıldığı bir fabrikada kuş gribi nedeniyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği belirtildi.
Ocak ayında, Fransa Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatı bölgelerindeki farklı alanlarda kuş gribi salgınının görüldüğü bildirilmişti.