Vav TV İzle
Haberler Dünya Komşuda alarm! Bulgaristan'da kuş gribi paniği! 19 bin tavuk itlaf edilecek

Komşuda alarm! Bulgaristan'da kuş gribi paniği! 19 bin tavuk itlaf edilecek

Son dakika haberleri&hellip; Bulgaristan'ın güneyindeki bir tavuk fabrikasında kuş gribi tespit edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yumurta tavukçuluğunun yapıldığı bir fabrikada kuş gribi nedeniyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği belirtildi.

24.10.2022 17:07 - Son Güncelleme: 24.10.2022 17:07
Komşuda alarm! Bulgaristan’da kuş gribi paniği! 19 bin tavuk itlaf edilecek

Bulgaristan'ın güneyindeki Krivo Pole köyünde kuş gribi tespit edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Komşuda alarm! Bulgaristan’da kuş gribi paniği! 19 bin tavuk itlaf edilecek

Bölgede gıda güvenliğinin sağlanmasından sorumlu yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yumurta tavukçuluğunun yapıldığı bir fabrikada kuş gribi nedeniyle 19 bin tavuğun itlaf edileceği belirtildi.

Komşuda alarm! Bulgaristan’da kuş gribi paniği! 19 bin tavuk itlaf edilecek

Yetkililer aynı fabrikada son 3 yıl içinde üç kez kuş gribi salgını ile karşılaşıldığını söyledi.

Komşuda alarm! Bulgaristan’da kuş gribi paniği! 19 bin tavuk itlaf edilecek

Hastalığın insanlara bulaşma ihtimalinin düşük olduğu biliniyor.

Komşuda alarm! Bulgaristan’da kuş gribi paniği! 19 bin tavuk itlaf edilecek

Ocak ayında, Fransa Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatı bölgelerindeki farklı alanlarda kuş gribi salgınının görüldüğü bildirilmişti.

Komşuda alarm! Bulgaristan’da kuş gribi paniği! 19 bin tavuk itlaf edilecek

Salgın nedeniyle toplamda 2.5 milyon kanatlı hayvanın itlaf edileceği duyurulmuş, şu ana kadar yaklaşık 1.2 milyon hayvanın itlaf edildiği ve salgınla mücadele amacıyla ihtiyati tedbir olarak 1.3 milyon hayvanın daha itlaf edileceği belirtilmişti.

SON DAKİKA