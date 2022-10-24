Çevreci aktivistler Londra'da Kral 3. Charles'ın balmumu heykeline çikolatalı kek fırlattı
İngiltere'nin başkenti Londra'daki bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds'ya giren iki çevreci aktivist, Kral 3. Charles'ın heykeline çikolatalı kek attı. Bu tarz eylemler ile gündeme gelen çevreci grubun üyeleri daha önce Dartford Köprüsü'nü kapatmış ve Van Gogh tablosuna çorba fırlatmıştı.
24.10.2022 15:37 - Son Güncelleme: 24.10.2022 15:37
Daily Mail'in haberine göre, Just Stop Oil çevreci grubunun iki üyesi, Madame Tussauds'da kraliyet üyelerinin heykellerinin bulunduğu alana gelerek, ziyaretçilerin uyarılarına rağmen Kral 3. Charles heykelinin yüzüne çikolatalı kek fırlattı.
Bu tarz eylemler ile gündeme gelen çevreci grubun üyeleri daha önce Dartford Köprüsü'nü kapatmış ve Van Gogh tablosuna çorba fırlatmıştı.