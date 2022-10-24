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Çevreci aktivistler Londra'da Kral 3. Charles'ın balmumu heykeline çikolatalı kek fırlattı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds'ya giren iki çevreci aktivist, Kral 3. Charles'ın heykeline çikolatalı kek attı. Bu tarz eylemler ile gündeme gelen çevreci grubun üyeleri daha önce Dartford Köprüsü'nü kapatmış ve Van Gogh tablosuna çorba fırlatmıştı.

24.10.2022 15:37 - Son Güncelleme: 24.10.2022 15:37
Çevreci aktivistler Londra’da Kral 3. Charles’ın balmumu heykeline çikolatalı kek fırlattı

Daily Mail'in haberine göre, Just Stop Oil çevreci grubunun iki üyesi, Madame Tussauds'da kraliyet üyelerinin heykellerinin bulunduğu alana gelerek, ziyaretçilerin uyarılarına rağmen Kral 3. Charles heykelinin yüzüne çikolatalı kek fırlattı.

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Çevreci aktivistler Londra’da Kral 3. Charles’ın balmumu heykeline çikolatalı kek fırlattı

Yaptıkları açıklamada aktivistler, "Buradayız çünkü özgürlüklerimizi ve haklarımızı korumak istiyoruz çünkü yeşili ve hepimizin mirası bu güzel toprağı korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevreci aktivistler Londra’da Kral 3. Charles’ın balmumu heykeline çikolatalı kek fırlattı

Aktivistlerin Kral 3. Charles heykeline kek fırlattıkları anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya platformlarında yayınlandı.

Çevreci aktivistler Londra’da Kral 3. Charles’ın balmumu heykeline çikolatalı kek fırlattı

Bu tarz eylemler ile gündeme gelen çevreci grubun üyeleri daha önce Dartford Köprüsü'nü kapatmış ve Van Gogh tablosuna çorba fırlatmıştı.

Çevreci aktivistler Londra’da Kral 3. Charles’ın balmumu heykeline çikolatalı kek fırlattı
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