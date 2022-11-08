İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in öleceğini bakın nasıl anlamışlar! Kilit isim anlattı

II. Elizabeth'in kendisi için her zaman bir büyükanne gibi olduğunu ve yaşadığı hayatı ona borçlu olduğunu söyledi. 6 Eylül günü bir e-posta alan ve aldığı haberle göreve hazır olduğunu bildiren Beharry, Kraliçe'nin Liz Truss'la olan görüşmesinden sonra her şeyin bir anda değiştiğinin altını çizdi. Johson Beharry 6 Eylül günü yaşananları şu şekilde anlattı: