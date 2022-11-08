İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in öleceğini bakın nasıl anlamışlar! Kilit isim anlattı
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü dünyada günlerce konuşulmuştu. Elizabeth'in en yakınındaki isim tam 2 ay sonra konuştu. Öleceğini işte böyle anlamışlar.
Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetmeden iki gün önce hem Boris Johnson hem de Liz Truss ile bir araya gelerek, son resmi angajmanını kararlı bir şekilde gerçekleştirmişti. O günlerde Kraliçe Elizabeth ve Liz Truss'ın el sıkıştığı fotoğrafta herkesin dikkatini tek bir detay çekmişti.
Kraliçe'nin eli mosmor görünüyordu. Onun bu hali her ne kadar yüzündeki gülümsemesinden bir şey kaybetmemiş olsa da görenleri endişelendirmişti. Fotoğrafın yayınlanmasından sonra Kraliçe'nin hayatıyla ilgili kaygılananların sayısı bir anda artmıştı ki nitekim o fotoğraftan tam 48 saat sonra Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül günü hayatını kaybetti.
MAİL İLE HABER VERMİŞLER
Johnson Beharry, 'Victoria Hacı' olarak bilinen ve Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri mensuplarına verilen en yüksek kahramanlık nişanına sahip isimlerden biri. Dönem dönem Kraliçe II. Elizabeth ile aynı ortamda bulunan Beharry, Kraliçe öldükten sonra onunla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
II. Elizabeth'in kendisi için her zaman bir büyükanne gibi olduğunu ve yaşadığı hayatı ona borçlu olduğunu söyledi. 6 Eylül günü bir e-posta alan ve aldığı haberle göreve hazır olduğunu bildiren Beharry, Kraliçe'nin Liz Truss'la olan görüşmesinden sonra her şeyin bir anda değiştiğinin altını çizdi. Johson Beharry 6 Eylül günü yaşananları şu şekilde anlattı: