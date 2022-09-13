Kraliyet'in ikonik arabası: Kraliçe'nin Land Rover'da geçen hayatı
Kraliçe Elizabeth hayatı boyunca Land Rover'ın direksiyonunda birçok kez fotoğraflandı. Bu araba kraliyet ailesi için o kadar özeldi ki Prens Philip öldüğü zaman tabutu özel sarlanmış bir Land Rover taşıdı.
13.09.2022 10:51 - Son Güncelleme: 13.09.2022 10:54
West Midlands'da tasarlanan ve üretilen ısmarlama Land Rover Defenders serisi Kraliyet çiftini 1953'te Bermuda, Jamaika, Fiji ve Avustralya'yı kapsayan altı aylık Commonwealth turunda taşımak için kullanıldı.
Kraliçe'nin pek çok kez bu araçları kullandığı fotoğraflanırken, arabaların sadece törenler için kullanılmadığı Kraliyet üyelerinin resmi davet dışındaki alanlarda da Land Rover'ı tercih ettiği biliniyor.
Jaguar ile birlikte Land Rover, Kraliçe, Edinburgh Dükü ve Galler Prensi'nin üç Kraliyet Emrine de hizmet veren tek otomotiv üreticisiydi.
Wilson'a göre bu marka "Kalıcı olmayı seven, savurganlıktan yana olmayan Kraliçe'nin ruhunu yansıtıyor.