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Kraliyet'in ikonik arabası: Kraliçe'nin Land Rover'da geçen hayatı

Kraliçe Elizabeth hayatı boyunca Land Rover'ın direksiyonunda birçok kez fotoğraflandı. Bu araba kraliyet ailesi için o kadar özeldi ki Prens Philip öldüğü zaman tabutu özel sarlanmış bir Land Rover taşıdı.

13.09.2022 10:51 - Son Güncelleme: 13.09.2022 10:54
Kraliyet’in ikonik arabası: Kraliçe’nin Land Rover’da geçen hayatı

İngiliz gazeteci Quentin Wilson, Jaguar Land Rpver (JLR) araçlarının "Kraliyet ailesinin DNA'sının bir parçası" olduğunu söylüyor. Wilson'a göre güvenilir ve sarsılmaz bir mühendislik ürünü olan arabalar ile kraliyet ailesi arasında güçlü bir bağlantı vardı.

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Kraliyet’in ikonik arabası: Kraliçe’nin Land Rover’da geçen hayatı


West Midlands'da tasarlanan ve üretilen ısmarlama Land Rover Defenders serisi Kraliyet çiftini 1953'te Bermuda, Jamaika, Fiji ve Avustralya'yı kapsayan altı aylık Commonwealth turunda taşımak için kullanıldı.

Kraliyet’in ikonik arabası: Kraliçe’nin Land Rover’da geçen hayatı

Araçlardan biri Gaydon'daki British Motor Museum'da sergileniyor. Müzenin kolekyison sorumlusu Stephen Laing "Bu sadece güzel bir araç değil aynı zamanda birçok insanın Kraliçelerini ilk kez gördüğü araç" ifadelerini kullanıyor.

Kraliyet’in ikonik arabası: Kraliçe’nin Land Rover’da geçen hayatı

Kraliçe'nin pek çok kez bu araçları kullandığı fotoğraflanırken, arabaların sadece törenler için kullanılmadığı Kraliyet üyelerinin resmi davet dışındaki alanlarda da Land Rover'ı tercih ettiği biliniyor.

Kraliyet’in ikonik arabası: Kraliçe’nin Land Rover’da geçen hayatı

Jaguar ile birlikte Land Rover, Kraliçe, Edinburgh Dükü ve Galler Prensi'nin üç Kraliyet Emrine de hizmet veren tek otomotiv üreticisiydi.


Wilson'a göre bu marka "Kalıcı olmayı seven, savurganlıktan yana olmayan Kraliçe'nin ruhunu yansıtıyor.

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