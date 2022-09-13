Kraliyet’in ikonik arabası: Kraliçe’nin Land Rover’da geçen hayatı

İngiliz gazeteci Quentin Wilson, Jaguar Land Rpver (JLR) araçlarının "Kraliyet ailesinin DNA'sının bir parçası" olduğunu söylüyor. Wilson'a göre güvenilir ve sarsılmaz bir mühendislik ürünü olan arabalar ile kraliyet ailesi arasında güçlü bir bağlantı vardı.