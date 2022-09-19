Kraliyet Ailesi'ni sallayan "gizemli abla" iddiası! Tahtın yeni varisi William olmayabilir! Elizabeth'in istediği gizemli test...
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral 3. Charles tahta oturdu. 73 yaşındaki Charles'in tahta oturmasının ardından da birçok yeni iddia ortaya atıldı. Ancak ortaya atılan son iddia, daha önce ortaya atılanların tamamını unutturacak cinsten... Buna göre Kral 3. Charles'ın veliahtı Prens William olmayabilir! "Gizli abla" iddiası Kraliyet Ailesi'ni salladı.
Kraliçe II. Elizabeth'in geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesinin ardından kraliyet ailesi üyeleriyle ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Prenses Diana'nın ölümü, Kral Charles'ın sağlık sorunları, Harry ve Meghan'ın kraliyet dedikoduları konuşulurken ortaya komplo teorisi olarak nitelendirilebilecek türden bir iddia atıldı. Ölümünün üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen dillerden düşmeyen Diana ve Kral III. Charles'ın iddia edilenlere göre en büyük oğlu William'ın bir ablası olabilir!
ELIZABETH, DIANA'YA TESTLER YAPTIRMIŞ
ABD'de haber sitelerinde dolaşan dedikodulara göre Prens William aslında bir ablası olduğu için Kral III. Charles'ın varisi değil. Peki tahtın varisi olduğu iddia edilen bu gizemli kraliyet üyesinin hikâyesi nereye dayanıyor?
Rivayete göre Prenses Diana henüz 19 yaşındayken, Kraliçe II. Elizabeth en büyük oğlu Charles'a bir varis getirecek Diana'ya jinekolojik birtakım testler yaptırdı. Testler sırasında Diana'nın yumurtalarının bir kısmı alındı ve Charles'ın spermiyle döllendi. Bu tuhaf hikayeye göre Charles ve Diana arasında gerçekleşen nişan da bu test yapılana kadar açıklanmadı.