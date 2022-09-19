Kraliyet Ailesi'ni sallayan "gizemli abla" iddiası! Tahtın yeni varisi William olmayabilir! Elizabeth'in istediği gizemli test...

Rivayete göre Prenses Diana henüz 19 yaşındayken, Kraliçe II. Elizabeth en büyük oğlu Charles'a bir varis getirecek Diana'ya jinekolojik birtakım testler yaptırdı. Testler sırasında Diana'nın yumurtalarının bir kısmı alındı ve Charles'ın spermiyle döllendi. Bu tuhaf hikayeye göre Charles ve Diana arasında gerçekleşen nişan da bu test yapılana kadar açıklanmadı.