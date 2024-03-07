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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde direnişin adı Filistinli kadınlar! İsrail soykırımına, ablukaya ve açlığa rağmen Gazze’de hayatı onlar devam ettiriyor

Dünyanın dört bir yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları başlarken Gazze'de ise kadınlar ise beş aydır devam eden İsrail soykırımı altında yaşam mücadelesi veriyor. Yalnızca soykırım ordusunun saldırıları değil, aylardır devam eden gıdaya erişim sorunu ile on binlerce kişinin hayatının tehlike altında olduğu Gazze'de kadınlar terör devletine karşı direnişe devam ediyor.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 16:16 Güncelleme 07 Mart 2024, 16:16
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde direnişin adı Filistinli kadınlar! İsrail soykırımına, ablukaya ve açlığa rağmen Gazze’de hayatı onlar devam ettiriyor 1

Terör devleti İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de beş aydır dünyanın gözü önünde soykırım suçu işliyor. Soykırımcı İsrail'in saldırıları en çok da kadınları ve çocukları etkiliyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde direnişin adı Filistinli kadınlar! İsrail soykırımına, ablukaya ve açlığa rağmen Gazze’de hayatı onlar devam ettiriyor 2

FİLİSTİNLİ KADINLAR HAYAT MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR

Dünyanın dört bir yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken Kudüs'te, Batı Şeria'da, Gazze'de ve aslında soykırımcı İsrail'in on yıllardır müstemleke haline getirmeye çalıştığı Filistin topraklarının dört bir yanındaki kadınlar ise İsrail terörü ile mücadele etmek zorunda kalıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde direnişin adı Filistinli kadınlar! İsrail soykırımına, ablukaya ve açlığa rağmen Gazze’de hayatı onlar devam ettiriyor 3

9 BİN KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler kadın biriminin verilerine göre soykırımcı İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim'den bu yana 9 bin kadın hayatını kaybetti.

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