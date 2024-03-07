8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde direnişin adı Filistinli kadınlar! İsrail soykırımına, ablukaya ve açlığa rağmen Gazze’de hayatı onlar devam ettiriyor

Dünyanın dört bir yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları başlarken Gazze'de ise kadınlar ise beş aydır devam eden İsrail soykırımı altında yaşam mücadelesi veriyor. Yalnızca soykırım ordusunun saldırıları değil, aylardır devam eden gıdaya erişim sorunu ile on binlerce kişinin hayatının tehlike altında olduğu Gazze'de kadınlar terör devletine karşı direnişe devam ediyor.