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Kraliyet Ailesi’ne baskın: Hedef Kate Middleton! Online toplantı ifşa oldu: üç gün boyunca Windsor Şatosu’na saldıracaklar

İngiliz Kraliyet Ailesi'ne baskın haberi İngiliz basınına damga vurdu. İngiliz Daily Mail, aktivistlerin Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi sırasında vakit geçirdiği Windsor Şatosu'na baskın düzenlemeyi planladığını duyurdu. Yolları kapatıp kaos oluşturmayı hedefleyen grubun binlerce kişi ile harekete geçeceği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 11:40 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 11:43
Kraliyet Ailesi’ne baskın: Hedef Kate Middleton! Online toplantı ifşa oldu: üç gün boyunca Windsor Şatosu’na saldıracaklar 1

İngiliz Kraliyet Ailesi yeni bir skandalla daha gündeme damga vurdu.

Kraliyet Ailesi’ne baskın: Hedef Kate Middleton! Online toplantı ifşa oldu: üç gün boyunca Windsor Şatosu’na saldıracaklar 2

KRALİYET ŞATOSU'NA BASKIN

İngiliz Daily Mail, Extinction Rebellion aktivistlerinin Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi sırasında sıklıkla vakit geçirdiği Windsor Şatosu'na baskın düzenlemeyi planladığını duyurdu.

Kraliyet Ailesi’ne baskın: Hedef Kate Middleton! Online toplantı ifşa oldu: üç gün boyunca Windsor Şatosu’na saldıracaklar 3

AKTİVİSTLER ÜÇ GÜN BOYUNCA SALDIRACAK

Aktivistler, üç gün sürecek kitlesel gösteriler planlıyor. Aktivistlerin İngiltere'de halka kapalı alanları işgal etmeyi planladığı ortaya çıktı.

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