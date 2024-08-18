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Almanya’da lunapark faciası! Dönme dolap alev aldı onlarca kişi yaralandı

Almanya'da her yıl 30 binden fazla kişinin katıldığı festival bu yıl facia ile sonuçlandı. Leipzig şehrindeki Highfield Festivali'nde içinde çok sayıda kişinin bulunduğu dönme dolap bir anda alev aldı. Kıvılcımlar saçarak dönmeye devam eden dönme dolapta yaklaşık 30 kişi yaralandı. İşte, facianın görüntüleri…

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 09:10 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 09:12
Almanya’da lunapark faciası! Dönme dolap alev aldı onlarca kişi yaralandı 1

Almanya'nın Leipzig şehrindeki Highfield Festivali'nde lunaparktaki dönme dolap bir anda alev aldı.

Almanya’da lunapark faciası! Dönme dolap alev aldı onlarca kişi yaralandı 2

DÖNME DOLAP ALEV ALDI

Görgü tanıkları yerel saatle 21.00 civarında alev alan dönme dolapta insanların bulunduğunu söyledi.

Dönme dolap kıvılcımlar saçarak dönmeye devam etti.

Almanya’da lunapark faciası! Dönme dolap alev aldı onlarca kişi yaralandı 3

ONLARCA KİŞİ YARALANDI

Dönme dolaptaki yangında dördü polis memuru olmak üzere onlarca kişinin yaralandığı, iki kişinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

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