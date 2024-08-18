Almanya’da lunapark faciası! Dönme dolap alev aldı onlarca kişi yaralandı

Almanya'da her yıl 30 binden fazla kişinin katıldığı festival bu yıl facia ile sonuçlandı. Leipzig şehrindeki Highfield Festivali'nde içinde çok sayıda kişinin bulunduğu dönme dolap bir anda alev aldı. Kıvılcımlar saçarak dönmeye devam eden dönme dolapta yaklaşık 30 kişi yaralandı. İşte, facianın görüntüleri…
Almanya'nın Leipzig şehrindeki Highfield Festivali'nde lunaparktaki dönme dolap bir anda alev aldı.
DÖNME DOLAP ALEV ALDI
Görgü tanıkları yerel saatle 21.00 civarında alev alan dönme dolapta insanların bulunduğunu söyledi.
Dönme dolap kıvılcımlar saçarak dönmeye devam etti.
ONLARCA KİŞİ YARALANDI
Dönme dolaptaki yangında dördü polis memuru olmak üzere onlarca kişinin yaralandığı, iki kişinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.