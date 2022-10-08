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ABD'de polis sürücü koltuğundan inmeyen genci silahla vurarak yaraladı

ABD'nin Texas eyaletinde polis memuru, otoparktaki aracında hamburger yiyen genci, dışarı çıkması talimata uymaması üzerine silahıyla vurarak yaraladı. O anlar polisin üzerindeki kameraya yansıdı.

AA
08.10.2022 21:39 - Son Güncelleme: 08.10.2022 21:39
ABD’de polis sürücü koltuğundan inmeyen genci silahla vurarak yaraladı

San Antonio şehrinde gece yarısı yaşanan olayda polis memuru James Brennand, park halindeki aracında hamburger yiyen Eric Cantu'nun arabasından inmesini istedi.

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ABD’de polis sürücü koltuğundan inmeyen genci silahla vurarak yaraladı

Gencin polisin verdiği talimatı yerine getirmeyerek aracını geri vitese takması üzerine Brennand, defalarca ateş ederek 17 yaşındaki genci vücudunun değişik yerlerinden yaraladı.

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ABD’de polis sürücü koltuğundan inmeyen genci silahla vurarak yaraladı

San Antonio Polis Departmanından yapılan açıklamada, göreve yeni başlayan Brennand'ın, başka bir şikayet üzerine bir fast-food restoranına gittiği, ancak çalıntı olduğunu düşündüğü araca yönelerek herhangi bir açıklama yapmaksızın arabasının içinde oturan Cantu'dan dışarı çıkmasını istediği ve söyleneni yerine getirmeyen şüpheli gence ateş açtığı belirtildi.

ABD’de polis sürücü koltuğundan inmeyen genci silahla vurarak yaraladı

Polis Departmanı yetkilisi Alyssa Campos videolu açıklamasında, polisin bu davranışının doğru olmadığı, vücut kamerasındaki kayıtların incelendikten sonra kendisinin görevden atıldığı bilgisini paylaştı.

ABD’de polis sürücü koltuğundan inmeyen genci silahla vurarak yaraladı

Polisin paylaştığı görüntülerde, acemi polis memurunun araçta bulunan kız arkadaşıyla birlikte kaçmaya çalışan Cantu'ya önce 6 sonra tekrar 4 el ateş ettiği görüldü.

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