ABD'de polis sürücü koltuğundan inmeyen genci silahla vurarak yaraladı
ABD'nin Texas eyaletinde polis memuru, otoparktaki aracında hamburger yiyen genci, dışarı çıkması talimata uymaması üzerine silahıyla vurarak yaraladı. O anlar polisin üzerindeki kameraya yansıdı.
08.10.2022 21:39 - Son Güncelleme: 08.10.2022 21:39
Gencin polisin verdiği talimatı yerine getirmeyerek aracını geri vitese takması üzerine Brennand, defalarca ateş ederek 17 yaşındaki genci vücudunun değişik yerlerinden yaraladı.
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San Antonio Polis Departmanından yapılan açıklamada, göreve yeni başlayan Brennand'ın, başka bir şikayet üzerine bir fast-food restoranına gittiği, ancak çalıntı olduğunu düşündüğü araca yönelerek herhangi bir açıklama yapmaksızın arabasının içinde oturan Cantu'dan dışarı çıkmasını istediği ve söyleneni yerine getirmeyen şüpheli gence ateş açtığı belirtildi.