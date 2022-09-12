Kraliçe'nin bir fenomene dönüşen corgi sevgisi: Ölümünün ardından Elizabeth'in sadık dostlarına kim bakacak?
Kraliçe'nin ölümünden sonra en çok merak edilen konulardan biri Elizabeth'in sadık dostları corgi'lerin ne olacağı oldu. 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in çok sevdiği corgi'lerin bakımını ortanca oğlu Prens Andrew ve eski eşinin üstleneceği belirtildi. Dolaşılacak binlerce dönümlük araziler, saray mutfağında hazırlanan biftek, tavuk ve sebzelerden oluşan yemekleriyle corgiler sıradan köpeklerden çok daha farklı bir hayat yaşıyordu ... İngiltere'nin yeni Kralı'nı yetiştiren İskoç okulu Gordonstoun: Charles'in lise hayatı böyle geçti
6 yıllık ömrü boyunca Suzan'ın yavrularından 30'u aşkın corgisi olan kraliçe bu türdeki köpekleri için kitlesel bir pazar oluşturmuş oldu.
Peki neden corgis? Elizabeth'in yedi yaşındayken bazı arkadaşlarında corgi gördüğü ve kendisine de bie tane istediği belirtiliyor.
Elizabeth'in babası York Dükü kızını isteği üzerine Thelma Gray adlı saygın bir yetiştiriciye başvurdu.
Elizabeth'in özellikle pandemi esnasında corgileriyle çok mutlu olduğu söyleniyor.
Sağlığı kötüye gitmeden önce her gün köpeklerini yürütmek Kraliçe'nin bir rutiniydi.
Köpekler ve atlara karşı özel bir tutkusu olduğu söyleyenen Kraliçe'nin bu iki hayvanın meraklılarıyla da daha iyi iletişim kurduğu söyleniyor.
30 corgi'den biri olan Dookie saray mensuplarını ve ziyaretçileri ısırmasıyla meşhur bir köpekti.
Kraliçe'nin corgi'leri babasından kalan özel bir miras olarak görerek onlara karşı farklı bir sevgi duyduğu ve hayatu boyunca Suzan'ın yavrularından hiçbirini satmadığı belirtiliyor.
Dolaşılacak binlerce dönümlük araziler, saray mutfağında hazırlanan biftek, tavuk ve sebzelerden oluşan yemekleriyle corgiler sıradan köpeklerden çok daha farklı bir hayat yaşıyordu.
Kraliçe'nin yabancılar veya akrabalarla yapması gereken konuşmalar öncesinde köpekleri ile rahatlamak için vakit geçirdiği belirtiliyor.