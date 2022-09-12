Kraliçe’nin bir fenomene dönüşen corgi sevgisi: Ölümünün ardından Elizabeth’in sadık dostlarına kim bakacak?

Sağlığı kötüye gitmeden önce her gün köpeklerini yürütmek Kraliçe'nin bir rutiniydi.

Köpekler ve atlara karşı özel bir tutkusu olduğu söyleyenen Kraliçe'nin bu iki hayvanın meraklılarıyla da daha iyi iletişim kurduğu söyleniyor.

30 corgi'den biri olan Dookie saray mensuplarını ve ziyaretçileri ısırmasıyla meşhur bir köpekti.