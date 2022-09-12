Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni! Böyle protokol görülmedi: Özel uçak, helikopter yasak makam aracı yerine otobüse binilecek

YALNIZCA BİR KİŞİ

Mesajda, Westminster Abbey Kraliyet Kilisesi'ndeki törenin aşırı kalabalık olacağı, törene katılacak devlet veya hükümet başkanlarının sadece kendilerine ve eşleri gibi yanlarında bulunacak bir kişiye yer ayrılacağı belirtildi.