Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni! Böyle protokol görülmedi: Özel uçak, helikopter yasak makam aracı yerine otobüse binilecek
Kraliçe Elizabeth, geçtiğimiz hafta 96 yaşında hayatını kaybetti. Elizabeth'in cenaze töreninin ayrıntıları da belli oluyor. 19 Eylül'deki cenaze töreni için ülkelerin büyükelçiliklerine gönderilen mesaja göre, devlet başkanlarına yalnızca eşleri eşlik edecek, özel uçak ve helikopter yasak, makam aracı yerine toplu otobüs kullanılacak. Öte yandan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutunu, başkent Londra'daki Westminster Hall'da 4 gün boyunca ziyaret etmek isteyenlere, havalimanlarındaki sıkı güvenlik önlemlerinin uygulanacağı ve çok uzun kuyrukların oluşabileceği uyarısı yapıldı.
İngiltere Kraliçesi Elizabeth için düzenlenecek cenaze töreninde üst düzey protokol kurallarında alışılmadık uygulamaların planlandığı bildirildi.
İnternet sitesi Politico'nun haberine göre, geçen hafta 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreni için İngiltere'nin büyükelçiliklerine İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından hafta sonunda resmi protokolün nasıl yapılacağına dair mesaj gönderildi.
YALNIZCA BİR KİŞİ
Mesajda, Westminster Abbey Kraliyet Kilisesi'ndeki törenin aşırı kalabalık olacağı, törene katılacak devlet veya hükümet başkanlarının sadece kendilerine ve eşleri gibi yanlarında bulunacak bir kişiye yer ayrılacağı belirtildi.
ÖZEL UÇAK İSTENMİYOR, HELİKOPTER YASAK
Protokol belgesine göre, tören için Londra'ya gidecek devlet ve hükümet başkanlarından kentteki havaalanlarında protokolün yaratacağı karmaşayı engellemek amacıyla "mümkün olduğunca" kendi özel uçaklarını değil, ticari uçuşları kullanması istenecek.