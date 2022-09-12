İngiltere’nin yeni Kralı’nı yetiştiren İskoç okulu Gordonstoun: Charles’in lise hayatı böyle geçti

Bir sonraki yıl ise The Observer'a konuşarak Gordonstoun'â gittiği için memnun olduğunu söyledi:

"Okuldan olabileceğim kadar zevk almadım, ama bunun tek nedeni evde her yerden daha mutlu olmamdı. Ama Gordonstoun irademi ve öz kontrolümü geliştirdi, kendimi disipline etmeme yardım etti... 'Macera' için gittik. Kendi itfaiyemizi yönetiyorduk, kendi deniz kurtarma servisimiz vardı, dağda kurtarma, sörf hayat kurtarma, sahil güvenlik vs. Bu bir maceraydı. Ve çok iyiydik."