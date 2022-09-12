İngiltere'nin yeni Kralı'nı yetiştiren İskoç okulu Gordonstoun: Charles'in lise hayatı böyle geçti
Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra Kral Charles'in tahta çıkması, bir İskoç okıulu olan Gordonstoun'u İngiliz hükümdarı eğiten ilk lise yaptı. Kral Charles'in bu okulda eğitim görmesi kraliyet normlarından bir sapma olarak değerlendiriliyordu çünkü Charles özel öğretmenlerden ders almak yerine okulda eğitim gören ilk Galler Prensi'ydi. İşte Charles'in Gordonstoun'daki lise hayatının detayları... Kraliçe Elizabeht'in ölümüyle İngiltere'de Kral 3. Charles dönemi başladı! Yeni kralın elindeki şişlik gündem oldu
Prens Charles 1 Mayıs 1962'de başladığı bu okulda okuduğu süre boyunca, yelkencilik, drama , okul korosunda şarkı söylemek, trompet ve çello çalmak gibi çeşitli etkinliklere katıldı.
1965'te okuldaki bir William Shakespeare tiyatrosunda kral olarak gösterdiği performans gazetelerin ön sayfalarında işlendi. Oyunda Kraliçe ve Edinburgh Dükü, çocuklarının performansını izleyen ebeveynler arasındaydı.
Kral Charles, Sunday Telegraph'ta Donald McLachlan tarafından "okuldaki en iyi erkek oyuncu" olarak tanımlandı.
Münazara Cemiyeti'nin bir üyesi olan Charles yaylalarda düzenli olarak yelken ve yürüyüş gezilerine çıkıyordu.
Gordonstoun'daki İngiliz Dili, İngiliz Edebiyatı, Tarih, Latince ve Fransızca derslerinden başarıyla geçen Charles, Cambridge Üniversite'sinde arkeoloji ve antropoloji okumak için sağlam bir zemin elde etmiş oldu.
Anayasa Tarihi gibi konulara yönelmesi beklenen Charles'in üniversitede seçtiği bölümler o dönem için sürpriz olmuştu.
Kral Charles'in Gordonstoun'daki öğrencilik yıllarından nefret ettiği ve okulun zorlu ortamıyla başa çıkmakta zorlandığına dair söylentiler mevcut.
Ancak Charles 1975'te Lordlar Kamarası'nda yaptığı bir konuşmada okulu için "Birey olarak sizden diğer çoğu okuldan daha fazlasını talep etmesi anlamında zordu. Kendim, yeteneklerim ve engellerime dair bana çok öğrettiğine inandığım için şanslıyım. Bana zorlukları kabul etmeyi ve inisiyatif almayı öğretti" ifadelerini kullandı.
Bir sonraki yıl ise The Observer'a konuşarak Gordonstoun'â gittiği için memnun olduğunu söyledi:
"Okuldan olabileceğim kadar zevk almadım, ama bunun tek nedeni evde her yerden daha mutlu olmamdı. Ama Gordonstoun irademi ve öz kontrolümü geliştirdi, kendimi disipline etmeme yardım etti... 'Macera' için gittik. Kendi itfaiyemizi yönetiyorduk, kendi deniz kurtarma servisimiz vardı, dağda kurtarma, sörf hayat kurtarma, sahil güvenlik vs. Bu bir maceraydı. Ve çok iyiydik."