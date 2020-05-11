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Çin'de son dakika gelişmesi! 'Bitti' denilen koronavirüs 2.dalganın perdesini açtı, şehir karantinaya alındı
Çin'de son dakika gelişmesi! 'Bitti' denilen koronavirüs 2.dalganın perdesini açtı, şehir karantinaya alındı
Çin'de 2019 aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada salgınının yayılması, birçok ülkede alınan önlemlerle yavaşlama eğilimi göstermeye başladı. Coronavirüs yavaşlama eğilimine girince pek çok ülke tedbirleri kademeli olarak azaltmaya başladı. Ancak tam nefes aldık derken, koronavirüs salgınının başladığı yer olan Çin'den bir son dakika haberi geldi. Koronavirüs ikinci dalgasının perdesini açtı. Uzmanlar uyarıyor, tedbirlerinizi alın.
11.05.2020 13:18
- Son Güncelleme: 11.05.2020 13:18
Koronavirüs salgınında birçok ülkede sosyal mesafe ve karantina önlemleri hafifletirken, Asya'da ikinci dalga endişesi yaşanıyor.
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Salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığı Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni vakalar ortaya çıkarken, Çin'de Rusya ve Kuzey Kore'yle sınır komşusu olan Jilin eyaletindeki Şulan kenti, 11 yeni vakanın ortaya çıkması üzerine karantinaya alındı
Giriş çıkışların Cumartesi gününden beri kontrol altında tutulduğu Şulan'da, günlük ihtiyaçları karşılamaları için her aileden sadece bir kişinin dışarı çıkmasına izin veriliyor.
Dünya genelinde karantinaya alınan ilk şehir olan Vuhan'da hiçbiri ülke dışı kaynaklı olmadığı belirtilen beş vaka görüldü.
Salgının başladığı yer olan Vuhan'da 76 gün süren karantina 8 Nisan'da kaldırılmıştı.