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Çin'de son dakika gelişmesi! 'Bitti' denilen koronavirüs 2.dalganın perdesini açtı, şehir karantinaya alındı

Çin'de 2019 aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada salgınının yayılması, birçok ülkede alınan önlemlerle yavaşlama eğilimi göstermeye başladı. Coronavirüs yavaşlama eğilimine girince pek çok ülke tedbirleri kademeli olarak azaltmaya başladı. Ancak tam nefes aldık derken, koronavirüs salgınının başladığı yer olan Çin'den bir son dakika haberi geldi. Koronavirüs ikinci dalgasının perdesini açtı. Uzmanlar uyarıyor, tedbirlerinizi alın.

11.05.2020 13:18 - Son Güncelleme: 11.05.2020 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





