ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye karşıtı F-16 hamlesi! 2'si Yunan 3 milletvekili mektup yazdı: Türkiye'ye F-16 verilmesin!
Türkiye ile ABD arasında S-400, F-35 derken şimdi de F-16 krizi yaşanıyor. Türkiye ABD'den F-35'lere karşı 40 yeni F-16 talebinde bulunurken 2'si Yunan asıllı, Temsilciler Meclisi üyesi toplam 3 milletvekili, ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazarak, Türkiye'ye F-16'ların verilmemesini talep etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, teklifin Washington yönetiminden geldiğini belirterek, "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" ifadelerini kullanmıştı.
YUNAN LOBİSİ DEVREYE GİRMİŞ GİBİ
Bugün ise konu ile alakalı yeni bir gelişme yaşandı.
2'si Yunan asıllı, Temsilciler Meclisi üyesi toplam 3 milletvekili, ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazarak Türkiye'ye F-16'ların verilmemesini talep etti.
MEKTUPTA YER ALAN İFADELER
ABD Dışişleri Antony Blinken'a hitapla, Chris Pappas, Gus Michael Bilirakis ve Carolyn Bosher Maloney tarafından ele alınan mektupta, Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle uygulanan CAATSA yaptırımları hatırlatılarak, "17 Ekim'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin 'bir grup F-16 savaş uçağının satışını teklif ettiğini' söyledi. Kongre'nin, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasında ısrar etmesinin nedenlerinden biri, S-400'lerin ve F-35'lerin bir arada kullanılmasıyla ilişkili risklerdi.
Uzmanlar da Ankara'nın Rus S-400'lerine sahip olmaya devam etmesi durumunda, Türkiye'ye modernizasyon kitlerinin sağlanmasının benzer riskler oluşturacağını söyledi. Türkiye'nin talebine ilişkin çok sayıdaki haber ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi açıklamalarının, bu olası satışa karşı olduğumuzu beyan etmemiz için yeterli bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Mektup, "ABD, Erdoğan hükümetinin ABD yasalarını ve NATO ittifakının standartlarını ihlal ettiği için hesap vermekten kaçmasına izin veremez" cümlesiyle sonlandırıldı.
ERDOĞAN: FIRSAT VERMEYİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken F-16 ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
Şu anda tabi alt düzeyde bu görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız. Bütün bunlar konuşuluyor. Şu anda Savunma Bakanlarımız karşılıklı olarak bu görüşmeleri yapıyorlar. Şimdi Milli Savunma Bakanımız, Amerika Savunma Bakanıyla bir araya gelecek, görüşecekler. Mesafe alacağız diye inanıyorum. Roma'da G20 Toplantısında Biden ile biz de bunu tabi konuşacağız. "Ne yapıyoruz ne oluyor" diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye'nin haklarının yenmesine fırsat vermeyiz.