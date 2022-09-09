Vav TV İzle
Haberler Dünya Kraliçe Elizabeth öldü Londra Köprüsü gerçekten çöktü! 2. Elizabeth'in ölümünden sonra ne olacak? Tüm gizli plan sızdı

Kraliçe Elizabeth öldü Londra Köprüsü gerçekten çöktü! 2. Elizabeth'in ölümünden sonra ne olacak? Tüm gizli plan sızdı

Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi, tahtta en uzun süre kalan isim olan Kraliçe Elizabeth. 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, hükümdarlığı dönemindeki 16. başbakanı makamında ağırlamıştı bir süre önce. O kabul sırasında elindeki morluk dikkatlerden kaçamıştı. Sağlığı hakkında pek çok spekülasyon dönenen Kraliçe, hayatını kaybetti. İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra izlenecek 10 günlük protokolü içeren gizli plan ortaya çıktı.

09.09.2022 09:12 - Son Güncelleme: 09.09.2022 09:15
Kraliçe Elizabeth öldü Londra Köprüsü gerçekten çöktü! 2. Elizabeth’in ölümünden sonra ne olacak? Tüm gizli plan sızdı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kraliçe Elizabeth öldü Londra Köprüsü gerçekten çöktü! 2. Elizabeth’in ölümünden sonra ne olacak? Tüm gizli plan sızdı

ÖLDÜKTEN SONRA NE OLACAK?

İngiliz hükümetinin Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün hemen ardından yapılacaklara ilişkin güvenlik önlemlerinin yanı sıra sosyal medya kısıtlamalarının da yer aldığı "Londra Köprüsü Operasyonu" kod adlı planının detayları basına sızdı

Kraliçe Elizabeth öldü Londra Köprüsü gerçekten çöktü! 2. Elizabeth’in ölümünden sonra ne olacak? Tüm gizli plan sızdı

Politico'nun elde ettiği belgelere göre Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra işletilecek protokolle ilgili plana Londra Köprüsü (London Bridge) adı verildi.

Kraliçe Elizabeth öldü Londra Köprüsü gerçekten çöktü! 2. Elizabeth’in ölümünden sonra ne olacak? Tüm gizli plan sızdı

BAŞBAKAN'A ŞİFRELİ MESAJ

Corona virüsü salgınıyla birlikte güncellendiği öğrenilen plana göre, Kraliçe'nin hayatını kaybettiği Başbakan'a telefonla bildirilecek. Başbakan'a bildirilecek şifreli kodun 'Londra Köprüsü çöktü' olduğu öğrenildi.

Kraliçe Elizabeth öldü Londra Köprüsü gerçekten çöktü! 2. Elizabeth’in ölümünden sonra ne olacak? Tüm gizli plan sızdı

Başbakan, parlamento üyelerine ve kamuoyuna resmi duyuruyu yaptıktan sonra ülkede bayraklar yarıya indirilecek. Başbakan'ın canlı yayında yapacağı açıklamalarla birlikte, Kraliyet ailesinin internet sitesi, sosyal medya hesapları ve hükümete ait sitelerin tamamı siyaha bürünecek.

SON DAKİKA