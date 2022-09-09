Kraliçe Elizabeth öldü Londra Köprüsü gerçekten çöktü! 2. Elizabeth'in ölümünden sonra ne olacak? Tüm gizli plan sızdı
Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi, tahtta en uzun süre kalan isim olan Kraliçe Elizabeth. 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, hükümdarlığı dönemindeki 16. başbakanı makamında ağırlamıştı bir süre önce. O kabul sırasında elindeki morluk dikkatlerden kaçamıştı. Sağlığı hakkında pek çok spekülasyon dönenen Kraliçe, hayatını kaybetti. İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra izlenecek 10 günlük protokolü içeren gizli plan ortaya çıktı.
09.09.2022 09:12 - Son Güncelleme: 09.09.2022 09:15